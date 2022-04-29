Бывший российский министр Алексей Улюкаев выйдет из колонии по УДО

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В суде Алексей Улюкаев вину во взятке не признал, обвинив главу "Роснефти" Игоря Сечина в провокации и ложном доносе

Суд в Твери еще 27 апреля принял решение о условно-досрочном освобождении (УДО) экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который отбывал срок восемь лет в колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере, но известно об этом стало только поздно вечером 28 апреля.

О решении Московского районного суда Твери сообщил источник Интерфакса. Утром в суде подтвердили РБК и другим СМИ, что 27 апреля было рассмотрено ходатайство защиты интересов Улюкаева. Суд пришел к выводу, что "цели наказания достигнуты".

Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства не возражал против УДО. Прокуратура и администрация колонии "отметили его хорошее поведение", сказал собеседник Интерфакса.

Улюкаев может выйти из колонии 12 мая, если никто не обжалует решение, разъяснили РИА Новости в суде.

Улюкаев стал первым в современной России действующим федеральным министром, которого арестовали и отправили под суд.

Дело Улюкаева

В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, обвинив в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

По версии следствия, это было вознаграждение за заключение министерства экономического развития, которое позволяло крупнейшей российской нефтяной компании претендовать на покупку государственного пакета акций "Башнефти".

Арестовали Улюкаева в ноябре 2016 года. Вскоре его отправили в отставку.

Бывший министр вину не признал и заявлял, что Сечин и начальник службы безопасности "Роснефти" генерал ФСБ Олег Феоктистов устроили провокацию, составив ложный донос на него.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал, - описывал Улюкаев в суде события, предшествующие эпизоду с передачей 2 млн долларов в офисе "Роснефти". - Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать".

"Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - говорил он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Улюкаев против Сечина: самые интересные детали дела экс-министра

Выступая с последним словом в суде, бывший министр экономического развития России попросил прощения за то, что слишком часто шел на компромиссы - крутился в бюрократическом хороводе, принимал подарки, дарил их сам, писали "Ведомости".

Он говорил, что только попав в трудную ситуацию можно понять, как тяжело живут люди. "Простите меня за это, люди", - сказал тогда Улюкаев и пообещал посвятить остаток жизни помощи людям. Он также говорил, что запрошенный прокуратурой для него срок - 10 лет строгого режима - равносильны смертному приговору.

В последнем слове бывший министр снова повторил, что против него была совершена "чудовищная провокация". Позиция Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" была известна только в пересказе - заседания суда с их участием проходили в закрытом режиме.