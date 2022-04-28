Покупателем акций "Тинькофф" стала группа "Интеррос" Владимира Потанина

28 апреля 2022

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Автор фото, Getty Images

Группа "Интеррос" Владимира Потанина покупает у семьи Олега Тинькова 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Банк России одобрил сделку, ее параметры не раскрываются.

Олег Тиньков строил финансовую группу, центром которой выступает Тинькофф банк, более 15 лет. "Тинькофф" входит в тройку крупнейших банков России по количеству активных клиентов, занимает лидирующие позиции в сфере финансовых технологий. Это первый российский банк, полностью осуществляющий операции онлайн.

О желании Олега Тинькова полностью выйти из российских активов СМИ сообщали еще на позапрошлой неделе.

Бизнесмен хочет максимально дистанцироваться от группы, чтобы минимизировать для нее риски санкций, писал "Коммерсант". По информации издания, подконтрольные семье Тинькова 35% TCS Group могут быть проданы гораздо дешевле рыночной стоимости.

"Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии - это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - приводится заявление Тинькова в пресс-релизе, выложенном в телеграм-канале "Интерроса".

19 апреля проживающий в Лондоне Олег Тиньков в резких выражениях выступил против войны России с Украиной и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, который позволил себе пойти против курса президента Владимира Путина.

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си:

Банк "Тинькофф" в последние несколько недель столкнулся с проблемами: у него дешевели акции, банк покинул топ-менеджмент, а СМИ сообщили, что основатель банка Олег Тиньков готов продать свою долю со значительной скидкой.

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Тиньков, в честь которого назван банк, с нападения России на Украину занимал антивоенную позицию. Но 19 апреля он высказался особенно резко: в своем "Инстаграме" он назвал войну безумной, российскую армию - говном, а людей, рисующих букву Z, - дебилами. Российские бизнесмены настолько резких заявлений себе не позволяли.

В этот же день последовало заявление банка о том, что в этом году он сменит название. В телеграм-канале банка Олегу Тинькову пожелали "удачи и скорейшего выздоровления".

Несколько лет назад Тинькову диагностировали рак крови. В 2020 году Тиньков покинул пост главы совета директоров банка, объяснив это желанием сосредоточиться на своем здоровье.

С тех пор он уже искал покупателя на банк. В 2020 году официально сообщали, что "Яндекс" полностью выкупает банк. Тогда российская IT-компания собиралась конкурировать со "Сбером" в области создания экосистем - сервисов, которые позволяют получать различные услуги в интернете.

Однако эта сделка не состоялась, позже The Bell опубликовал письмо Олега Тинькова сотрудникам, в котором говорилось, что банк не продается, а "Яндекс" бизнесмен охарактеризовал тем же выражением, которым в 2022 году описал состояние российской армии. Ходившие слухи о возможной продаже банка МТС он также опроверг.

В 2021 году Тиньков и его семья перестали быть контролирующими акционерами банка. Тогда они конвертировали акции класса В (каждая из которых дает 10 голосов) в обычные акции. Из-за этой операции его доля в банке снизилась до 35%, которые как раз сейчас и продали "Интерросу".

После апрельского антивоенного заявления Тинькова в сетях появились фото с разрезанными картами банка - из них делали буквы V и Z. СМИ сообщили, что компанию покинули содиректора Оливер Хьюз и Павел Федоров, а сам Тиньков ищет покупателя, чтобы оградить банк от санкций. Он попал в санкционные списки Великобритании.

После этого бумаги банка резко обвалились. Но как только стало известно о сделке с "Интерросом", банк снова дорожает: бумаги банка на Московской бирже к вечеру четверга выросли более чем на 7%.

"Интеррос" - это крупная российская инвестиционная компания, которая владеет долями в основном в промышленных, медиа и инфраструктурных компаниях.

"Мы считаем, что сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории Группы "Тинькофф", - прокомментировал сделку председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк. - Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, её талантливой управленческой команде и уникальной ДНК "Тинькофф", во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям "Тинькофф" и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост её капитализации", - сказал он.

"Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ, - заявляет и Владимир Потанин.