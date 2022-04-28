Индию накрыла необычная жара. Виновато изменение климата - но не только

16 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Знойное лето в этом году в Индии началось раньше обычного

Индийцев не удивить сильной жарой, особенно в мае-июне, перед приходом сезона дождей, но в этом году мощные волны зноя начали накатывать на страну уже в марте - и облегчения на горизонте пока не видно.

"Температуры в стране быстро растут, и растут гораздо раньше обычного", - сказал в среду глава правительства Индии Нарендра Моди на встрече с премьер-министрами штатов.

В марте среднесуточная максимальная температура оказалась рекордной за 122 года. По прогнозу государственного Индийского департамента метеорологии (ИДМ), на этой неделе максимальные показатели температуры на большей части северо-западной и центральной Индии повысятся еще на два-четыре градуса, и похолодания после этого метеорологи не ждут.

В Дели на этой неделе температура, как ожидается, достигнет +44 градусов по Цельсию.

По наблюдениям аналитического Центра науки и окружающей среды, необычно ранние волны зноя накрыли в этом году около 15 из 28 штатов Индии, включая северный горный штат Химачал Прадеш, в который индийцы всегда ездили отдыхать от предмуссонной жары.

Старший научный сотрудник ИДМ Нареш Кумар считает причиной нынешней жары локальные разовые явления: пришедшие со Средиземноморья бури, которые помешали домуссонным дождям в северо-западной и центральной Индии, а также антициклоны.

Ученый из Индийского института тропической метеорологии Рокси Мэтью Колл согласен, что эта волна жары вызвана несколькими локальными явлениями, но не вычеркивает из списка причин и глобальное потепление.

"Это - коренная причина того, что жарких периодов становится больше", - говорит Колл.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тигр в зоопарке Дели спасается от жары в воде и тени

Последствия очевидны. Фермеры говорят, что неожиданно подскочившая температура ударит по урожаю пшеницы, а это обстоятельство, наложившись на войну двух крупнейших производителей пшеницы в мире, России и Украины, может иметь серьезные последствия для всего мира.

Из-за жары резко подскочило потребление электроэнергии (люди не выключают кондиционеры), и это привело к отключениям во многих штатах. Кроме того, угольные электростанции опасаются, что им скоро перестанет хватать топлива.

Индийцы привычны к жаре, но теперь ее приливы становятся чаще, мощнее и продолжительнее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие бедные индийцы работают на улице, и им некуда спрятаться от жары

Директор Института изучения изменений климата доктор Шивананда Паи отмечает, что в Индии губительное действие жары усиливает не только глобальное потепление само по себе, но и другие факторы, а именно рост населения и сопутствующие уничтожение лесов, активное использование транспорта и застройка все больших площадей.

"Когда у вас больше бетонных дорог и зданий, зной накапливается в них внутри. Это еще больше разогревает воздух", - поясняет доктор Паи.