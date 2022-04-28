Война в Украине, день 64-й: ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН, Байден просит $33 млрд для Украины

28 апреля 2022, 18:32 GMT Обновлено 18 минут назад

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Автор фото, Getty Images

За последние сутки существенных подвижек на фронте, судя по сводкам, не произошло: россияне продолжают атаковать на нескольких участках на востоке, украинцы эти атаки отбивают. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса огромную сумму на помощь Украине, а глава МИД Великобритании заявила, что цель войны - в изгнании российских войск со всей территории Украины. Тем временем в четверг вечером по Киеву были нанесены ракетные удары.

Украинский генштаб написал в вечерней сводке в четверг, что на 64-й день войны самые активные бои по-прежнему идут на Донбассе и под Харьковом.

Россияне пытались атаковать на нескольких направлениях на восточном фронте, в частности, по прежнему хотят продвинуться на юг и на запад от Изюма, но, как утверждает генштаб, успеха не имеют: бои идут в 10-15-20 км от этого города.

Под Харьковом же украинские военные, согласно сводке, освободили село Кутузовка - оно расположено совсем рядом с городом, на восток от него.

Российское министерство обороны в четверг в очередной раз докладывало в основном о новых десятках и сотнях украинских целей, пораженных, по словам россиян, высокоточным и прочим оружием.

Внимание: в условиях войны Би-би-си не может проверить достоверность утверждений сторон о ходе боев.

Ракетные удары по Киеву во время визита генсека ООН

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в четверг вечером по украинской столице было нанесено два ракетных удара. По словам корреспондентов Би-би-си, повреждены три нижних этажа жилого дома. В соцсетях также появляются кадры с разрушенной многоэтажкой и столбами дыма.

Администрация Киева пишет о трех раненых, отправленных в больницу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (в центре в свитере) посетил разрушенную Бородянку

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Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из двух попаданий одно - в некий объект (какой именно, не уточняется), а второе - в расположенным рядом жилой сектор.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в "Телеграме", что одна из ракет была сбита. Характер повреждений многоэтажки позволяет предположить, что в нее попали обломки, а не целая ракета: целая, скорее всего, разрушила бы дом полностью.

Удар по Киеву был нанесен в момент, когда в украинской столице с визитом находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл в Киев после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. "Еще позавчера [Гутерриш] сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него звучат взрывы, - написал по этому поводу в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совете Безопасности ООН?"

Байден просит 33 млрд долларов на Украину...

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса еще 33 млрд долларов для помощи Украине. Если американский парламент положительно ответит на этот запрос, то это будет означать сразу многократное увеличение ассигнований на помощь Украине. Как поясняет агентство Рейтер, 20 млрд из этого пакета будет предназначено на оружие, боеприпасы и прочую военную помощь, 8,5 млрд - на прямую экономическую поддержку, 3 млрд - на гуманитарную помощь.

"Все наши действия нацелены на то, чтобы инвестировать в свободу и демократию страны. Угрозы для Америки продолжают расти, - заявил Байден в Конгрессе. - Мы будем продолжать оказывать критически важную поддержку Украине".

...и предлагает отдать украинцам деньги российских магнатов

В четверг администрация Байдена внесла в Конгресс законопроект об еще одном источнике финансирования Украины: он даст властям США возможность конфисковывать арестованную собственность российских магнатов и чиновников, продавать ее и отдавать вырученные деньги Украине.

Законодатели в обеих палатах Конгресса высказывались в поддержку подобных мер.

В заявлении Белого дома по поводу внесения законопроекта сказано, что федеральное казначейство уже арестовало суда и самолеты, связанные с российскими магнатами, общей стоимостью более миллиарда долларов, а также заморозило средства на банковских вкладах, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов.

Трасс - о победе над путинской Россией

Глава британского МИД Лиз Трасс накануне заявила, что итогом войны должно стать изгнание российских войск со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма. Это самая ясная за все время войны декларация ее целей, как их видит Великобритания.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Украинские солдаты на позициях под Лиманом на Донбассе

"Война в Украине - это наша война. Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех", - сказала Трасс на традиционном пасхальном банкете в резиденции лорд-мэра лондонского Сити. "Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство. Всё это нам необходимо сделать", - добавила она.

Американские гаубицы уже в Украине

Официальный представитель Пентагона сообщил, что Украина уже получила более половины из обещанных ей 90 дальнобойных 155-мм гаубиц M777.

"По состоянию на сегодня, без указания точных цифр, более половины этих гаубиц уже в Украине", - сказал Джон Кирби.

ООН - за компенсацию жертвам войны

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет пообещала сделать всё возможное для привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений в ходе агрессии России против Украины и заявила, что жертвы и их родственники должны получить компенсацию.

По словам Бачелет, к четвергу ООН зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения: 2787 погибших и 3152 раненых.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Разрушения от российского ракетного удара в Запорожье

"Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их", - подчеркнула Бачелет. По данным ООН, большинство из этих людей стали жертвами артиллерийских обстрелов и ракетных или бомбовых ударов по густонаселенным районам.

Украина назвала 10 обвиняемых в преступлениях в Буче

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова тем временем опубликовала имена и фотографии российских военных, которые, по данным Бучанской окружной прокуратуры, причастны к пыткам мирных жителей. Все они - военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады, которую в середине апреля президент России Владимир Путин наградил званием "гвардейской" - как говорилось в указе Путина, за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".

По данным украинской стороны, 64-я бригада была одной из восьми российских частей, военнослужащие из которых занимались в Буче грабежом, изнасилованиями, пытками и убийствами. Все десятеро названных Венедиктовой - не офицеры, а рядовые, сержанты и ефрейторы. Венедиктова утверждает, что эти военнослужащие во время оккупации Бучи захватывали и пытали безоружных гражданских.

Российские военные, несмотря на массу доказательств, утверждают, что ни один мирный житель Бучи во время российской оккупации не пострадал, и называет обвинения постановкой и провокацией.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Горящие вагоны на станции Лиман после российского обстрела

Подоляк и Уоллес - об ударах по российским тылам

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в "Твиттере", что Украина будет защищаться с использованием всех доступных средств, в том числе ударов по российским складам и базам.

"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищаться любыми способами, в том числе ударами по складам и базам убийц. Мир это право Украины признает", - написал Подоляк, сославшись на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина вправе решать, куда наносить удары.

В соседних с Украиной районах России в последнее время все чаще происходят взрывы и пожары на нефтебазах и складах боеприпасов. Прошлой ночью российская ПВО охотилась на кого-то в небе над Белгородом. Ответственность за эти происшествия Украина на себя впрямую еще не брала.

В четверг о праве Украины наносить удары по российским тылам высказался и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права", - сказал он в интервью BBC Breakfast.

Удар по Херсонской телевышке

По некоторым данным, в ночь на четверг украинцы нанесли удар по телевышке в центре оккупированного российской армией Херсона. Жители города слышали - и засняли на телефоны - несколько взрывов, после которых примерно на полчаса было прервано вещание российских телеканалов.

Российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что по городу в районе телецентра с украинской стороны были выпущены три ракеты "Точка-У", две из которых были сбиты. Украинская сторона пока не давала комментариев по этому поводу.

С 20 апреля в оккупированном Херсоне ведется ретрансляция российских телеканалов.

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