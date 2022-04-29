Теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 годам. Он утаил от кредиторов 2,5 млн фунтов

29 апреля 2022, 15:15 GMT Обновлено 48 минут назад

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Автор фото, Karwai Tang Подпись к фото, Шестикратный чемпион турниров Большого шлема Борис Беккер в 2017 году объявил себя банкротом

Королевский суд Саутуорка в Лондоне приговорил 54-летнего немецкого теннисиста Бориса Беккера к 2,5 годам за сокрытие активов на 2,5 млн фунтов (3,14 млн долларов).

Суд решил, что Беккер преднамеренно утаил собственность в Германии и акции в одной фирме, а также переводил большие суммы бывшим женам, Барбаре и Шарлели, чтобы не выплачивать долги в процессе банкротства, о котором он объявил в 2017 году.

В тюрьме Беккер, согласно приговору, проведет половину назначенного срока.

"Следует отметить, что вы не проявили раскаяния и не признали вину. Мы не увидели смирения", - сказала судья Дебора Тэйлор, приговаривая знаменитого теннисиста к реальному сроку.

Присяжные признали Беккера виновным по четырем из 24 пунктов обвинения 8 апреля.

Шестикратный победитель турниров Большого шлема объявил себя банкротом в июне 2017 года. На тот момент его долги были эквивалентны 50 млн фунтов, но спусковым крючком для банкротства послужила невыплата кредита за виллу на Мальорке стоимостью 3 млн фунтов.

В 2002 году Беккер был осужден в Германии за уклонение от налогов. Суд назначил ему два года тюрьмы условно и 500 тысяч евро штрафа. Судья лондонского суда напомнила об этом, оглашая приговор.

"Вы не прислушались к предупреждению и не использовали шанс, который вам дали, приговорив к условному сроку, и это - важное отягчающее обстоятельство", - сказала Дебора Тэйлор.

Адвокат Беккера Джонатан Лейдло сказал в суде, что и репутация, и жизнь его клиента полностью разрушены.