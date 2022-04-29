Российский ЦБ снизил ключевую ставку сразу до 14%. Экономика стабилизировалась?

48 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта до 14% годовых на фоне укрепления рубля - и сомнений экспертов в том, что рубль при нынешних ограничениях для граждан и бизнеса можно считать свободно конвертируемой валютой.

Аналитики ожидали снижение ставки до 15%.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", - говорится в заявлении ЦБ.

По данным Банка России, происходит замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности.

28 февраля - спустя четыре дня после российского вторжения в Украину - ЦБ резко повысил ставку до 20% - максимального значения за все время. Это произошло на фоне санкций и обвала курса рубля. 18 марта регулятор сохранил ставку на рекордном уровне, а 8 апреля экстренно снизил ее на 3 процентных пункта до 17%.

О том, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность, ЦБ сообщал в своем пресс-релизе еще 8 апреля. Риски же, по оценке Банка России, перестали нарастать, так как он принял меры по контролю за движением капитала.

Эти ограничения, в частности, предусматривают обязательную продажу валютной выручки для экспортеров. 19 апреля ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки с трех до 60 дней - но только для компаний несырьевого и неэнергетического сектора.

Введенный запрет на покупку валюты гражданами также был смягчен, однако 18 апреля, когда возобновилась продажа наличной валюты, ее не оказалось в отделениях крупных банков.

Курс рубля действительно укрепляется на торгах на Мосбирже - в пятницу утром доллар упал в ходе торгов ниже отметки 71 рубль впервые с 11 ноября. Евро упал до 74 рублей впервые с марта 2020 года после заявления ЦБ о ставке.

Однако аналитики указывали на то, что этот рост происходит в условиях жестких ограничений конвертации рубля. Западные аналитики и вовсе высказывают мнение, что к рублю уже нельзя относиться как к свободно конвертируемой валюте.

Почему на бирже рубль укрепляется? На фоне прекращения работы иностранных компаний в России и санкций резко упал импорт. Компании, обычно покупающие валюту, чтобы заплатить ею за товары, больше ее не покупают, как и не покупают товары. Российские экспортеры - прежде всего природных ресурсов - при этом продолжают поставки, а их после начала вторжения в Украину обязали продавать 80% выручки на бирже.

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Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си

Центральный банк после начала войны против Украины объявил о "структурной перестройке" российской экономики: бизнес ищет новых поставщиков и новые логистические цепочки. Это происходит из-за санкций и ухода иностранных компаний, спровоцированных нападением России на Украину.

Перед ЦБ в этой ситуации стоит сложная задача - регулятору нужно одновременно удержать инфляцию от резкого роста, при этом поддержать спрос и дать бизнесу возможность перестроить свою работу.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что в этой ситуации ЦБ не сможет сильно ограничивать инфляцию, так как это помешает перестройке экономики страны.

28 февраля, через несколько дней после начала войны, когда рынки падали, а рубль стремительно дешевел, ЦБ поднял ставку сразу c 9,5% до 20%. Тогда регулятор объяснял это решение резко возросшими девальвационными и инфляционными рисками.

Почти полтора месяца спустя, 8 апреля, ЦБ начал снижать ставку - тогда она снизилась сразу с 20% до 17%. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но уже прекратили увеличиваться, объяснял тогда ЦБ.

Действительно, внешне экономика России в марте стабилизировалась. Рынки перестали неконтролируемо падать, рубль отыграл потери и сейчас стоит даже дороже, чем стоил до войны.

Если в марте люди панически скупали товары в магазинах и выстраивались в очереди в отделения банков за валютой, то сейчас таких очередей почти нет. Ажиотажный спрос сошел на нет, а в магазинах начали появляться товары, на дефицит которых жаловались.

Инфляция в марте составила почти 16,7% в годовом выражении, но затем она начала замедляться. На неделе, с 16 по 22 апреля, некоторые товары, например, подешевели - это сахар, оказавшийся в марте в дефиците, бананы, яйца, капуста, лук и другие продукты.

"Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", - говорится в свежем пресс-релизе ЦБ.

Все это дает повод президенту России Владимиру Путину для оптимизма. В начале этой недели он, например, заявил о стабилизации российской экономики.

Однако всего через несколько дней глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о базовом прогнозе министерства экономического развития, согласно которому в 2022 году инфляция составит 20,7%. ЦБ в пресс-релизе прогнозирует, что годовая инфляция составит 18,0-23,0%, спад ВВП - 8-10%.

Таким образом, российские чиновники ожидают более сильный скачок цен, чем в марте 2022 года. Набиуллина также заявляла, что запасы продукции в экономике страны конечны - а значит, через какое-то время цены вновь начнут быстро расти.

Экономисты пишут о том, что стабильность, о которой говорит Путин, срежиссирована ЦБ. На российском валютном рынке просто нет крупных игроков, готовых покупать валюту, в этом виноваты ограничения со стороны ЦБ и низкий спрос на валюту со стороны импортеров. При этом валюту продают компании-экспортеры, которых это делать обязали власти. Из-за этого экономисты говорят, что рубль перестал быть свободно конвертируемым.

МВФ и Всемирный банк прогнозируют российской экономике в этом году глубокий кризис - намного более тяжелый, чем в 2008-2009 годах или в 2014-2015 годах. Всемирный банк ждет падения ВВП на 11,2%, а МВФ - на 8,5%. Российские экономисты пишут, что скоро население почувствует на себе сокращение доходов, кто-то потеряет работу и начнет экономить. ЦБ в этой ситуации, скорее всего, будет и дальше понижать ставку, чтобы не усугубить падение экономики.

По прогнозу Росбанка, ставка к концу году снизится до 10%, "Ренессанс Капитал" прогнозирует 11% к концу года и 5% в 2023 году.

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