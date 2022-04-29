Сколько российских военных уже погибли на войне с Украиной - новое исследование Би-би-си
- Ольга Ившина
- Би-би-си
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На основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 1899 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине.
Этот список Би-би-си и команда волонтеров ведет с начала российского вторжения в Украину.
Тенденции, подмеченные нами ранее, сохраняются:
- 19% установленных погибших - это офицеры в звании от младшего лейтенанта до генерала (но это не означает, что каждый пятый погибший в войне россиянин является офицером - это мы объясняли в предыдущей статье);
- около 20% установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках;
- большая часть погибших - выходцы из депрессивных или полудепрессивных регионов России. Известно лишь о трех погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России;
- чаще всего о потерях сообщают в Дагестане (по меньшей мере 130 погибших) и Бурятии (не менее 90 погибших);
- в некоторых регионах журналисты и родственники погибших сообщают о случаях давления на них со стороны местных администраций, требующих не публиковать информацию о похороненных солдатах и офицерах);
- о потерях сообщили во всех регионах России, кроме двух (Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ).
Би-би-си основывала свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения.
Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие.
Несколько фамилий нам удалось установить при помощи волонтеров, которые побывали на кладбищах и нашли свежие могилы российских военных, погибших в марте и апреле 2022 года.
Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Представители вооруженных сил Украины называют куда большую цифру - более 20 тыс. погибших российских военных.