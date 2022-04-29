Сколько российских военных уже погибли на войне с Украиной - новое исследование Би-би-си

Ольга Ившина

Би-би-си

31 минуту назад

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На основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 1899 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине.

Этот список Би-би-си и команда волонтеров ведет с начала российского вторжения в Украину.

Тенденции, подмеченные нами ранее, сохраняются:

19% установленных погибших - это офицеры в звании от младшего лейтенанта до генерала (но это не означает, что каждый пятый погибший в войне россиянин является офицером - это мы объясняли в предыдущей статье);

около 20% установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках;

большая часть погибших - выходцы из депрессивных или полудепрессивных регионов России. Известно лишь о трех погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России;

чаще всего о потерях сообщают в Дагестане (по меньшей мере 130 погибших) и Бурятии (не менее 90 погибших);

в некоторых регионах журналисты и родственники погибших сообщают о случаях давления на них со стороны местных администраций, требующих не публиковать информацию о похороненных солдатах и офицерах);

о потерях сообщили во всех регионах России, кроме двух (Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ).

Би-би-си основывала свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения.

Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие.

Несколько фамилий нам удалось установить при помощи волонтеров, которые побывали на кладбищах и нашли свежие могилы российских военных, погибших в марте и апреле 2022 года.