В России впервые два человека смогли покинуть реестр "иноагентов"

54 минуты назад

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Автор фото, Sergei Karpov/TASS

Минюст России исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Это два известных специалиста по наблюдению за выборами. Любарев рассказал Би-би-си, на что он опирался в своем заявлении, требуя снять с него статус "иностранного агента".

"Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", - говорится в сообщении министерства.

Реестр СМИ-"иноагентов" пополняется с декабря 2017 года, с декабря 2020 года в него стали включать людей - журналистов, правозащитников, активистов.

Кузьмина была внесена в список 29 сентября прошлого года. Это правозащитница из Самары, координатор движения "Голос", которое занимается наблюдением за выборами и также было признано в России "иностранным агентом" (но попало в другой реестр).

Политолог Любарев считается одним из самых авторитетных экспертов российского избирательного законодательства. Он попал в реестр СМИ-"иноагентов" в тот же день, что и Кузьмина. Он член совета "Голоса".

"Хитрость в том, что закон не предусматривает такого"

Любарев сказал, что новость об исключении из реестра узнал от корреспондента Би-би-си.

"Три месяца назад я подал заявление в минюст на исключение [из реестра] - на том основании, что у меня за последний год никакого иностранного финансирования не было, - рассказал он. - Там хитрость в том, что закон не предусматривает такого, но процедура записана в законе о некоммерческих объединениях, и я опирался на это".

"Я, наверно, одним из первых подал такое заявление, вслед за мной еще несколько человек его подали, поэтому скоро, видимо, будут решения и по ним, - продолжил Любарев. - Я знаю, что [подали заявления] еще несколько человек из "Голоса".

До сих пор процедура выхода из реестра "иностранных агентов" не была отдельно прописана для физических лиц - в законе лишь говорится, что на них распространяются правила, предусмотренные законом об НКО.

В апреле российские парламентарии инициировали обновление закона об "иностранных агентов", в числе прочего они собираются уточнить тот же подход. Во-первых, "иноагенты" смогут обратиться в минюст за исключением их из реестра, если они в течение предыдущего года не получали иностранное финансирование и не попадали под иное "иностранное влияние". Во-вторых, они могут сделать это, если прекратили заниматься политической или иной деятельностью, которая составляет второе обязательное условие для признания "иноагентом".