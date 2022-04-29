В Киеве погибла журналистка Вера Гирич. В ее дом попала российская ракета
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Журналистка Вера Гирич погибла в ходе обстрела российскими вооруженными силами столицы Украины 28 апреля. В пятницу ее тело было обнаружено под завалами жилого дома.
Гирич работала в Украинской службе "Радио Свобода" с 2018 года (в России внесено в рестр СМИ-иноагентов), а до этого сотрудничала с ведущими украинскими телеканалами говорится в заявлении редакции.
В редакции "Радио Свободы" выразили соболезнования семье Веры Гирич и заявили, что будет вспоминать ее как светлого и доброго человека, настоящего профессионала.
Ракетный удар по украинской столице был нанесен во время визита в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 28 апреля. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским - в том числе обсуждал возможности эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
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"Сразу после завершения наших переговоров в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это много что говорит о настоящем отношении России к глобальным институциям, попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация воплощает, и требует соответствующей мощной реакции", - прокомментировал обстрел Зеленский .
Согласно брифингу российского министерства обороны, целью удара были корпуса оборонного предприятия "Артем".
Однако журналисты Би-би-си на месте событий убедились, что российские ракеты попали, в частности, в 25-этажный жилой дом в Шевченковском районе Киева.
"Когда вчера прилетело в жилой дом, я находился в том же жилом комплексе (через дом), как раз садился ужинать. Ну что тут можно сказать? Шарахнуло так, что я даже не понял, как очутился на полу и голову закрыл руками. [...] Коварство таких прилетов в их нелепости. Когда тебе кажется, что ты защищен, размышляешь, какую киношку взглянуть, потому что от новостей уже изжога, вдруг в нескольких сотнях метров от тебя небо падает на землю, а новости наблюдаешь не со смартфона, а с балкона", - написал о произошедшем в "Фейсбуке" бывший народный депутат Александр Черненко.
Сначала сообщалось, что в результате обстрела пострадали 10 человек, погибших не было. Однако утром в пятницу мэр Киева Виталий Кличко сказал, что спасатели при разборе завалов обнаружили тело погибшего.
По данным Национального союза журналистов Украины, Гирич стала 23-м сотрудником СМИ и пресс-служб, погибшим после вторжения России в Украину. В их числе - российская журналистка Оксана Баулина, которая попала под обстрел в Киеве в конце марта. О расследовании гибели Баулиной российские власти не сообщали.
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