Война в Украине, день 65-й: Россия пытается наступать в Донбассе, Украина заявила о взятии важного села под Харьковом

34 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жилой дом в Киеве, разрушенный российской ракетой

В Киеве разбирают завалы жилого дома после обстрела, в результате которого погибла журналистка. Российская армия пытается продолжать наступление в Донбассе, но западные эксперты предсказывают, что ее ресурсы могут скоро закончиться. Украина заявила о взятии под контроль стратегически важного села под Харьковом. Би-би-си продолжает составлять поименных список российских военных, чья гибель в Украине была официально подтверждена,

Главные события 65-го дня войны в Украине в нашем обзоре.

Российское наступление в Донбассе продолжается

Российское наступление на востоке Украины с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областью и создать сухопутный коридор в Крым продолжается, говорится в сводке украинского генштаба. Российские силы продолжают обстрелы украинских позиций, чтобы предотвратить перегруппировку украинских сил.

"Новая фаза" российского наступления в Донбассе продолжается уже с начала апреля, однако пока армия РФ смогла продвинуться лишь на несколько километров в районе Изюма. По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские военные несут значительные потери, однако российских солдат, по его словам, гибнет в ходе этих боев значительно больше.

Как считает военный эксперт из Лондонского Королевского колледжа Майк Мартин, у российских войск в Донбассе через две-четыре недели могут закончиться ресурсы. "По сути, у россиян закончатся войска, и украинцы уже готовятся контратаковать", - считает Мартин.

Украина заявила о взятии под контроль стратегического села под Харьковом

Главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что украинский спецназ вернул контроль над селом Русская Лозовая недалеко от Харькова. Как сказано в сообщении ГУР в "Фейсбуке", "это стратегически важный населенный пункт, который находится на автомобильной трассе Харьков - Белгород".

Автор фото, ГУР МО Украины Подпись к фото, Украинская разведка опубликовала фотографию военных, освободивших Русскую Лозовую

Украинская разведка утверждает, что после освобождения Русской Лозовой могут прекратиться артиллерийские обстрелы Харькова с северной стороны, поскольку именно из этого села российские военные "прицельно уничтожали объекты инфраструктуры и гражданские дома в Харькове".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия обстрелов в Харькове

По данным ГУР, "во время проведения операции украинские воины эвакуировали в безопасное место более 600 мирных жителей села, которых российские оккупанты держали в заложниках".

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить данные воюющих сторон о ходе боевых действий.

Министерство обороны России сведения о взятии Русской Лозовой не комментировало, однако спутниковые данные службы НАСА, отслеживающей пожары во всем мире, показывают, что в течение последних суток в этом населенном пункте могли идти активные боевые действия.

В Киеве погибла журналистка

В Киеве продолжали разбирать завалы на месте, где в четверг разорвались российские ракеты. По данным украинских властей, в момент, когда в украинской столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по городу были выпущены сразу пять ракет.

Автор фото, Very Hyrych/Facebook

Удар был нанесен буквально через час после совместной пресс-конференции Гутерриша и президента Владимира Зеленского, в ходе которой руководитель ООН подверг критике Совет Безопасности за неспособность предотвратить или остановить эту войну. Одна из ракет упала неподалеку от гостиницы, в которой остановился генсек ООН.

Минобороны России подтвердило обстрел и заявило, что целью удара были корпуса завода "Артем".

Однако журналисты Би-би-си на месте событий подтвердили, что от обстрела пострадал жилой дом. В пятницу под его завалами было обнаружено тело журналистки Веры Гирич - она работала на "Радио Свобода" (в России включено в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента"). "Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом. Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра", - написал коллега журналистки Александр Демченко.

Журналистам Би-би-си также удалось поговорить с двумя жителями, которые чудом уцелели. При ударе ракеты 10 человек получили ранения, четверо из них находятся в больнице.

Би-би-си составляет список российских военных, погибших в Украине

Министерство обороны Украины заявило, что во время войны погибли 23 тыс. российских военных. Российское военное ведомство последний раз сообщало о потерях 25 марта: по его заявлениям, к тому моменту был убит 1351 военнослужащий.

Тем временем Русская служба Би-би-си на основании открытых источников выяснила, что подтверждены имена уже 1899 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине.

19% установленных погибших - это офицеры в звании от младшего лейтенанта до генерала (но это не означает, что каждый пятый погибший в войне россиянин является офицером). Около 20% установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках.

Большая часть погибших - выходцы из депрессивных или полу-депрессивных регионов России. Чаще всего о потерях сообщают в Дагестане (по меньшей мере 130 погибших) и Бурятии (не менее 90 погибших). О потерях сообщили во всех регионах России, кроме двух (Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ).

Украинские власти: за время войны Россия выпустила 1900 крылатых ракет

За время войны "команда Путина" нанесла 1900 ударов крылатыми ракетами по украинским городам, убивая мирных украинцев, написал в "Твиттере" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Последствия обстрела в Запорожье

"Массовые убийства крылатыми ракетами - это суть "русского мира", - заявил Подоляк.

По данным ООН, за время российского вторжения в Украину погибли почти 3 тыс. мирных жителей, в том числе 205 детей. Более 3 тыс. человек были ранены, включая 303 ребенка.