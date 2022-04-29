Банк России разрешил объединить ВТБ, "Открытие" и РНКБ. Что это значит для их клиентов?

Анастасия Стогней

Би-би-си

21 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

В пятницу разрешилась одна из главных интриг банковского рынка: покупателем "Открытия", от которого с 2017 года не мог избавиться российский ЦБ, станет ВТБ. Правда, если верить СМИ, сделка будет "безденежной": ЦБ придется отдать вырученные средства правительству. Одна из целей объединения банков - привести в Крым, где давно работает РНКБ, "крупного игрока". Терять ВТБ с "Открытием" уже нечего: оба и так под самыми жесткими санкциями США и ЕС.

ЦБ поддержал идею объединения ВТБ с "Открытием" и РНКБ (Российским национальным коммерческим банком), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов в пятницу.

Она призналась, что ЦБ "не видит возможности продать банк "Открытие". Но и быть его собственником долго не может. Поэтому решение объединить три банка - "разумное".

Инициатором идеи слияния был глава ВТБ Андрей Костин. Об этом за несколько часов до заявления Набиуллиной сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. По его данным, Костин обратился с предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Издание Frank RG сообщает, что Костин направлял письмо с этой идеей и президенту Владимиру Путину. Тот ее поддержал, пишет "Коммерсант".

Консолидация трех банков позволит "сэкономить на отделениях" и "привести крупного федерального игрока в Крым", описывает "Коммерсант" логику принимавших решение о сделке (со слов источника в правительстве). Судя по всему, речь о том, что один из ее участников - РНКБ - работает в Крыму с 2014 года. Он был первым, кто пришел на территорию полуострова после аннексии.

Что изменится для клиентов

Скорее всего - ничего: возможно, у кого-то из участников сделки изменится название бренда, какие-то продукты пропадут, какие-то, наоборот, появятся, говорит Би-би-си аналитик крупного брокера по банковскому сектору.

Но принципиальных изменений ждать не стоит. "Открытие" и ВТБ находятся под санкциями примерно одинаковой силы, оба - в американском SDN-List и под блокирующими санкциями Евросоюза. РНКБ и вовсе живет под жесткими санкциями с 2014 года.

Единственные, кто оказывается в реальной зоне риска из-за консолидации трех банков - их сотрудники. Сокращение дублирующего персонала, особенно не занятого в основном бизнесе, - стандартная практика для сделок M&A (слияния и поглощения). Речь может идти о сокращении тысяч сотрудников, говорит партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский.

Как пройдет объединение

Официально детали слияния пока не раскрывались. Но они описаны в письме Костина Путину, утверждает Frank RG (изданию удалось ознакомиться с этим документом, ВТБ и Костин его не комментировали).

В письме сказано, что сделка будет фактически безденежной. Костин предлагает структурировать ее примерно так же, как продажу контрольного пакета "Сбера".

В 2020 году правительство купило его у ЦБ, расплатившись валютой из ФНБ (Фонда национального благосостояния). Но почти все деньги, которые ЦБ получил в результате сделки, автоматически вернулись правительству: по закону ЦБ обязан перечислять ему 75% своей прибыли.

Костин в письме Путину указывает, что и в результате объединения трех банков "бюджетные средства полностью вернутся в бюджет через распределение прибыли ЦБ".

Видимо, он имеет в виду, что ВТБ (на 60% принадлежит государству в лице Росимущества) получит на совершение сделки некий транш из бюджета или того же ФНБ, расплатится этими деньгами с ЦБ, а тот вернет их в бюджет по закону о перечислении 75% прибыли.

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Но это только набросок, на деле все будет сложнее. Как минимум, потому что у сделки будет больше участников. 99,9% "Открытия" - у ЦБ, а РНКБ с 2016 года принадлежит государству в лице того же Росимущества.

Би-би-си направила запрос в ВТБ с вопросами о деталях сделки и ждет ответа.

В чем смысл этой сделки

Для ВТБ она может быть шансом не потерять статус "второго после "Сбера" игрока по всем параметрам, рассуждает в разговоре с Би-би-си аналитик крупного брокера по банковскому сектору.

Под вопросом этот статус может оказаться в результате санкций, под которые попал ВТБ. В частности, он был популярен у клиентов, которые вели внешнеэкономическую деятельность, а теперь они уходят, говорит собеседник Би-би-си.

Автор фото, Getty Images

Тем не менее даже после слияния ВТБ, "Открытие" и РНКБ вместе взятые будут существенно отставать от "Сбера". На конец 2020 года у них в сумме было около 21 млн клиентов: у ВТБ - 16,1 млн, "Открытия" - 3,1 млн, РНКБ - 2,2 млн. А у "Сбера" - более 103 млн человек. Объем активов всех троих в сумме - чуть меньше 30 трлн рублей, одного "Сбера" - почти 40 трлн.

Для ЦБ эта сделка - шанс закончить эпопею с продажей "Открытия", пусть и без какой-либо ощутимой финансовой выгоды. Регулятор забрал "Открытие" - к тому моменту крупнейший частный банк в России - на оздоровление (санацию) в 2017 году. СМИ называли это "чудесным спасением": ЦБ влил деньги в капитал "Открытия", клиенты и кредиторы ничего не потеряли.

Предшествующие этому события развивались стремительно. В результате цепочки неудачных сделок у "Открытия" начались проблемы. О них мало кто знал, пока в июне 2017 года одно из рейтинговых агентств не понизило рейтинг "Открытия". Клиенты тут же начали выносить из банка деньги.

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Затем в начале августа 2017-го управляющая компания "Альфа Капитал" предупредила клиентов об опасности "московского кольца" - так позже назвали банки "Открытие", Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк, которые проводили взаимные сделки, чтобы скрыть реальное положение дел от ЦБ.

Когда шансов справиться самостоятельно у "Открытия" не осталось, ЦБ стал его владельцем. Все эти годы рынок ждал, что регулятор вот-вот объявит претендента на покупку санированного банка. Но официально его не называли - хотя в СМИ периодически звучали разные версии. В покупатели "Открытия" пророчили "Яндекс", Газпромбанк и владельца Московского кредитного банка (МКБ). Но дальше разговоров дело не пошло.

В 2021 году в реальность продажи "Открытия" уже мало кто верил, и приорететным стал сценарий вывода банка на IPO (первичное размещение акций на бирже) - тем более что рыночные котировки российских розничных банков тогда здорово росли.