Депутат британского парламента подал в отставку из-за просмотра порнографии
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Депутат британского парламента от Консервативной партии Нил Пэриш заявил Би-би-си, что подает в отставку после того, как его уличили в том, что он два раза смотрел порнографию на рабочем месте - прямо в зале заседаний Палаты общин.
По его словам, "гордиться тут нечем". Пэриш пояснил, что первый раз попал на порнографический сайт случайно, а во второй зашел туда уже преднамеренно.
Две его коллеги по Палате общин обвинили его в том, что он просматривал на телефоне контент "только для взрослых", сидя рядом с ними.
Ранее Пэриш сказал Би-би-си, что будет полностью сотрудничать со следствием.
"Конечно, это стыдно", - сказал он в пятницу. - Я поставил в неловкое положение и мою жену, и всю нашу семью. Но она меня все равно поддерживает, за что я ей очень благодарен".
В интервью газете Times жена проштрафившегося - теперь уже бывшего - депутата, Сью Пэриш, сказала, что эта история, конечно, постыдная, но при этом отметила, что ее муж "вполне нормальный мужчина" и "прекрасный человек".
"Если злиться и ругаться с каждым мужчиной, который смотрит порнографию, то жен в мире практически не останется", - добавила она.
При этом она подчеркнула, что сама никакой привлекательности в порнографии не видит и понимает, почему это расстроило соседок мужа по скамье Палаты общин.
Теперь Пэришу предстоит расследование, которое проведет специальный уполномоченный парламента по соблюдению правил поведения, записанных в его уставе.
Поначалу Нил Пэриш говорил, что подаст в отставку только в том случае, если его признают виновным, но под давлением коллег был вынужден принять решение об уходе. Теперь в его избирательном округе пройдут дополнительные выборы. На общий расклад сил в Палате общин их результат, скорее всего, не повлияет, потому что в его округе традиционно побеждают консерваторы.