Депутат британского парламента подал в отставку из-за просмотра порнографии

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нил Пэриш признал, что хотя первый раз попал на порнографический сайт случайно, второй раз зашел туда уже совершенно осознанно

Депутат британского парламента от Консервативной партии Нил Пэриш заявил Би-би-си, что подает в отставку после того, как его уличили в том, что он два раза смотрел порнографию на рабочем месте - прямо в зале заседаний Палаты общин.

По его словам, "гордиться тут нечем". Пэриш пояснил, что первый раз попал на порнографический сайт случайно, а во второй зашел туда уже преднамеренно.

Две его коллеги по Палате общин обвинили его в том, что он просматривал на телефоне контент "только для взрослых", сидя рядом с ними.

Ранее Пэриш сказал Би-би-си, что будет полностью сотрудничать со следствием.

"Конечно, это стыдно", - сказал он в пятницу. - Я поставил в неловкое положение и мою жену, и всю нашу семью. Но она меня все равно поддерживает, за что я ей очень благодарен".

В интервью газете Times жена проштрафившегося - теперь уже бывшего - депутата, Сью Пэриш, сказала, что эта история, конечно, постыдная, но при этом отметила, что ее муж "вполне нормальный мужчина" и "прекрасный человек".

"Если злиться и ругаться с каждым мужчиной, который смотрит порнографию, то жен в мире практически не останется", - добавила она.

При этом она подчеркнула, что сама никакой привлекательности в порнографии не видит и понимает, почему это расстроило соседок мужа по скамье Палаты общин.

Теперь Пэришу предстоит расследование, которое проведет специальный уполномоченный парламента по соблюдению правил поведения, записанных в его уставе.