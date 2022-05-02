Новые фотографии Шарлотты: британской принцессе семь лет
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К дню рождения принцессы Шарлотты, которой в понедельник исполняется семь лет, опубликованы три ее новые фотографии. Их сделала в минувшие выходные мама Шарлотты, герцогиня Кембриджская.
На них Шарлотта улыбается, сидя среди колокольчиков, а на одной из фотографий принцесса обнимает своего питомца, кокер-спаниеля Орлу.
Дочь герцога и герцогини Кембриджских - четвертая в очереди на престол, после принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.
Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в лондонской клинике Сент-Мэри.
Герцогиня Кембриджская Кейт давно увлекается фотографией и является патроном Королевского фотографического общества.
Сделанные ею фотографии регулярно публиковались в честь дней рождения ее детей.
Новые фотографии Луи - младшего из троих детей принца Уильяма и Кейт - были опубликованы несколько недель назад, когда ему исполнилось четыре года.
В последнее время принцессу дважды видели на публике. В марте она была в Вестминстерском аббатстве со своими родителями и принцем Джорджем на панихиде по герцогу Эдинбургскому, и все четверо также посетили пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми проводят много времени в своей норфолкской резиденции Анмер-холл на территории поместья королевы Сандрингем, на востоке Англии.
Супруги взяли в семью кокер-спаниеля Орлу в 2020 году, незадолго до смерти их предыдущей собаки Лупо, которую им подарил на свадьбу брат герцогини Джеймс Миддлтон.
В минувшую пятницу принц Уильям и Кейт отметили 11-ю годовщину свадьбы.