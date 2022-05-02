В Алабаме рецидивист бежал из тюрьмы с охранницей. Власти предлагают награду в 10 тыс. долларов

27 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Lauderdale County Sheriff's Office Подпись к фото, Бежавший заключенный Кейси Уайт и исчезнувшая вместе с ним охранница, Вики Уайт. Они однофамильцы, родства между ними нет

В штате Алабама из тюрьмы бежал 38-летний рецидивист Кейси Уайт, которому грозит смертная казнь. Одновременно исчезла сотрудница тюрьмы Вики Уайт. Власти не исключают, что преступник мог взять охранницу в заложники, но возможно и то, что она помогает Уайту по своей воле.

Побег произошел утром минувшей пятницы. 56-летняя Вики Уайт сама вывезла рецидивиста из тюрьмы, сказав начальству, что везет его в суд на консультацию с психиатром. Как оказалось позже, никакой консультации в тот день запланировано не было, а сама Уайт действовала не по протоколу - по правилам, опасного преступника вне тюрьмы должны сопровождать двое охранников.

Уайт сказала коллегам, что оставив преступника в суде, сама пойдет к врачу, потому что плохо себя чувствует. Позже выяснилось, что осмотра у врача у нее на тот день тоже назначено не было. Не было запланировано и осмотра у судебного психиатра, к которому она якобы повезла Кейси Уайта.

Теперь преступник, вероятно, вооружен: Вики Уайт на работе носила с собой девятимиллиметровый пистолет. В заявлении службы маршалов США говорится, что Уайт представляет серьезную опасность для общества и для сотрудницы исправительного учреждения.

Служба предлагает награду в 10 тыс. долларов за любую информацию, которая приведет к его поимке и установлению местонахождения Вики Уайт.

"Примерный сотрудник"

Вики Уайт проработала в управлении исполнения наказаний Алабамы 25 лет и занимает пост заместителя директора коррекционного департамента тюрьмы округа Лодердейл. В ее работу входит доставка заключенных в суд. Ее должность предполагает свободный доступ ко всем заключенным.

Охранница и преступник покинули тюрьму около девяти утра в пятницу, а примерно в 11 часов ее пустой патрульный автомобиль нашли на стоянке торгового центра.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Уайт пытались дозвониться, но ее телефон был отключен. До врача она так и не доехала.

В субботу полиция просмотрела видеозаписи с места, где нашли машину Уайт, но не обнаружила ничего существенного, рассказал на пресс-конференции шериф округа Лодердейл Рик Синглтон.

"Я могу вам сказать, что все сотрудники этого управления в шоке от ее исчезновения и вообще от произошедшего", - заявил он на пресс-конференции.

Синглтон подчеркнул, что не готов обвинить Вики Уайт в пособничестве при побеге рецидивиста без весомых доказательств. Вики Уайт, по его словам, была "примерным сотрудником" тюрьмы и несколько раз получала звание сотрудника года.

"Все ее коллеги, все сотрудники департамента шерифа, судьи - все они ее очень уважали", - говорит шериф Синглтон.

"Помогла ли она ему бежать? Это, очевидно, не исключено. Это мы рассматриваем как одну из версий в расследовании. Возможно, ее похитили по пути в суд? Захватили против ее воли? Это, безусловно, еще одна версия", - сказал он.

"Зная беглеца, мы можем сказать, что она в опасности вне зависимости от обстоятельств", - добавил шериф.

Автор фото, Lauderdale County Sheriff's Office Подпись к фото, В воскресенье были опубликованы недавние фото Кейси Уайта из тюрьмы

Кто такой Кейси Уайт

Уайт обвиняется в убийстве 58-летней Конни Риджуэй в ее доме в городе Роджерсвилль в 2015 году. Власти долго не хотели предъявлять ему именно эти обвинения, которые по законам штата могут привести к смертной казни, однако в 2020 году это все же произошло после серии выступлений общественности, требовавших справедливости для убитой Риджуэй.

Уайт признался в убийстве и сказал полиции, что ему за него заплатили. В тюрьме округа Лодердейл он ожидал суда.

По словам шерифа Синглтона, Уайт и раньше планировал бежать из тюрьмы, захватив заложника, однако в 2020 году его план был раскрыт - он не успел совершить попытку к бегству.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: