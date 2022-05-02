68-й день войны в Украине: 5,5 миллионов беженцев и эвакуация с "Азовстали"

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

В Украине продолжается эвакуация с завода "Азовсталь", также начался вывоз мирных жителей из поселений между Мариуполем и Запорожьем. Общее число беженцев, тем временем, приближается к шести миллионам.

Эвакуация из Мариуполя и судьба вывезенных с "Азовстали"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Эвакуация мирных жителей с территории "Азовстали". Видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью "Радио Свобода" (внесено в реестр "иноагентов" в России), заявил, что в понедельник началась эвакуация мирных жителей из Мариуполя.

Автобусы должны подобрать людей, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье. К колонне автобусов можно присоединяться на личном транспорте, сказал Андрющенко.

Власти надеются, что тысячи мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье, к вечеру понедельника или во вторник утром доедут до пункта назначения.

В Запорожье направляются и беженцы с завода "Азовсталь" - об этом заявили в российском министерстве обороны.

"Выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму, приняли решение 69 гражданских лиц, которые переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, и в настоящее время в составе автоколонны выехали в направлении города Запорожье", - заявили в ведомстве.

Накануне украинские власти заявили, что с территории завода удалось эвакуировать около 100 человек. В понедельник украинские власти сообщили, что они прибыли в Запорожье.

В российском минобороны также утверждают, что 30 апреля с территории "Азовстали" вышел 21 человек, еще 25 мирных граждан эвакуированы из близлежащих домов. Все они "добровольно приняли решение остаться" в самопровозглашенной ДНР, заявили в ведомстве.

Корреспондент Би-би-си Лаура Бикер видела колонну с беженцами, движущуюся в направлении Запорожья. В колонне есть личные автомобили. Большинство этих машин повреждено, сообщает она.

Число беженцев из Украины приближается к шести миллионам

Автор фото, Getty Images

По новым данным ООН, со дня нападения России на Украину 24 февраля страну покинуло 5,5 млн человек. Более 3 млн приняла Польша, еще 825 тыс. - Румыния, в Россию, по данным ООН, уехала 681 тыс. человек, в Беларусь - 25 тыс. Молдова, Словакия и Венгрия приняли примерно по полмиллиона украинских беженцев.

Число беженцев стабильно растет. За первый полный месяц войны, март, Украину покинули 3,3 млн человек. Число внутренних беженцев в ООН оценивают в 7,7 млн человек. Выезд из страны затрудняют российские удары по железнодорожным узлам в некоторых районах.

При этом фактически число беженцев может быть выше, отмечают в ООН.

Россия обстреливает неработающий мост под Одессой

Российская армия наносит удары по железнодорожному мосту через залив Днестровский лиман в поселке Затока под Одессой.

По данным местных СМИ, по мосту было нанесено как минимум три удара. Один из них, по информации украинской армии, был нанесен тремя ракетами. Об ударах по мосту ракетами также пишут корреспонденты российских СМИ.

В каком состоянии сейчас мост - уточняется, однако в ВСУ подчеркнули, что он не работает. Движение по нему остановили еще после первых российских обстрелов.

"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман", - сообщили в украинском объединенном командовании "Юг". Его представитель добавила, что данных по числу пострадавших от обстрелов и о состоянии моста пока нет.

Эксперты склонны связывать обстрелы с попыткой отрезать юг Одесской области от Одессы, а также возможными провокациями в Приднестровье.

Ремарка Лаврова о евреях и Гитлере

Автор фото, Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров навлек на себя гнев Израиля, заявив, что "самые ярые антисемиты были, как правило, евреями".

Лавров сказал это в эфире итальянского телевидения в ответ на вопрос о том, как Россия может называть нацистским режим, который возглавляет еврей Владимир Зеленский.

"Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил глава МИД России.

Заявление возмутило израильского премьер-министра Нафтали Беннета, который призвал прекратить использование Холокоста для политических нападок.

Глава МИД Израиля Яир Лапид охарактеризовал высказывание Лаврова как "самый низкий уровень расизма".

"Высказывания Лаврова - это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев - это обвинять самих евреев в антисемитизме".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: