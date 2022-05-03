Met Gala 2022: бал моды в Нью-Йорке посвятили "золочёному шику" конца XIX века
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Ежегодный благотворительный бал моды Met Gala в нью-йоркском Метрополитен-музее, на котором собралось огромное количество знаменитостей, в этом году был посвящен "золочёному шику" конца ХIX века, периода экономического расцвета в США.
Тема вызывающей роскоши вызвала споры в соцсетях, многие упрекали организаторов одного из самых важных мероприятий года в мире моды в том, что они не учли нынешнюю ситуацию в США, где многие рабочие семьи еле сводят концы с концами из-за высокой инфляции и сокращения объемов экономики в прошлом квартале.
Британский актер и музыкант пакистанского происхождения Риз Ахмед, известный российскому зрителю по "Звуку металла" и "Звездным войнам", пришел на бал в костюме "шикарного рабочего".
Он заявил, что его костюм - дань уважения рабочим-иммигрантам, благодаря которым, по его мнению, стала возможным та золотая эра в экономике страны.
Это благотворительное мероприятие вновь проводится в мае - после отмены в 2020 году и переноса на осень в прошлом из-за эпидемии коронавируса.
На этот раз в Метрополитен-музей, один из крупнейших художественных музеев мира, пришли около 400 знаменитостей из мира музыки, моды, кино и спорта.
Среди гостей была и бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, признавшаяся, что впервые за 20 лет таким образом отмечает этот праздник моды, отражающий во многом дух Америки.
Билеты были, по традиции, запредельно дорогими - от $35 000 за вход до $300 000 за столик. Ежегодно этот бал таким образом собирает миллионы долларов для Института костюма Метрополитен-музея.