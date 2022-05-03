В приграничных с Украиной областях участились пожары и взрывы. В других российских регионах - тоже

23 минуты назад

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Автор фото, MCHS

В Белгороде, Курской области, а также на Пермском пороховом заводе произошли инциденты, в которых есть раненые и погибшие. В приграничных с Украиной областях, а также в некоторых других в последние недели часто происходят пожары и взрывы.

С 11 апреля в приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности. Власти Украины заявляют, что не ведут военных операций на территории России.

"Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас".

При этом российская сторона во многих из этих атак обвиняет Украину.

Белгород

В Белгороде в ночь со 2 на 3 мая были слышны взрывы, сообщили местные телеграм-каналы. Корреспондент РИА Новости сообщил о "громком хлопке, похожем на звук взрыва средней силы" в центре города.

В соцсетях распространилось видео, на котором сначала слышно взрыв, а затем массово срабатывают автомобильные сигнализации.

Как отмечает РИА Новости, при этом в небе не было видно следов работы систем противовоздушной обороны.

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А в понедельник 2 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что "проснулся от двух сильных разрывов". "По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет", - написал он. Позже он сообщил, что "выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции".

Днем ранее Гладков сообщил, что на границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - случился пожар на территории одного из объектов минобороны. Поврежденными оказались пять домов жителей хутора, два сгорели полностью. Один из жителей был ранен.

Это уже далеко не первые инциденты в Белгороде. Еще 1 апреля взрыв и пожар произошли на нефтебазе "Роснефти". В российском минобороны заявили, что ракетный удар по ней нанесли украинские вертолеты. Там сообщили, что никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет. Украинские власти факт авиаудара по нефтебазе не подтверждали, но и не опровергали.

В середине апреля на мосту в Шебекинском районе Белгородской области были повреждены железнодорожные пути.

27 апреля ФСБ заявила о задержании двух россиян, якобы готовивших диверсию в Белгородской области "на одном из объектов транспортной инфраструктуры". Спецслужба назвала их "сторонниками украинского нацизма". Задержанные якобы признались, что хотели вывести из строя железнодорожные пути, по которым двигаются российские военные эшелоны.

В тот же день белгородский губернатор сообщил о взрывах на армейском складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Снаряды с территории Украины несколько раз попадали и в село Журавлевка, заявляли областные власти.

Курская область

Мост на перегоне Суджа-Сосновый Бор, который использовался для грузоперевозок, частично обрушился, сообщил 1 мая в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - написал он.

Автор фото, t.me/gubernator_46

Позже чиновник сообщил, что подрыв моста был диверсией, а следователи возбудили уголовное дело. О задержанных не сообщалось.

30 апреля Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины пункта пропуска в селе Крупец. По его словам, жертв, пострадавших и разрушений в результате не было, огневая точка "была быстро подавлена ответным огнем военных и пограничников". Этот же пункт пропуска подвергался обстрелу 29 апреля.

27 апреля Старовойт писал, что в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Ранее он сообщал, что расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника в селе Боровское.

В начале марта курский губернатор рассказывал о том, как в поселке Теткино из-за короткого замыкания взорвалась боевая машина, которую ремонтировали на территории сахарного завода.

"Естественный природный процесс"

О различных инцидентах на стратегических объектах - взрывах, пожарах и обрушениях мостов - регулярно сообщают и руководители других приграничных с Украиной российских регионов.

Украинские власти, как правило, не подтверждают свою причастность к происшествиям на российской территории, но и не опровергают.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк называет происходящее "абсолютно естественным, природным процессом".

"Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", - написал он в своем телеграм-канале.

На фоне войны с Украиной любые серьезные инциденты на российской территории привлекают особое внимание СМИ и аудитории - даже несмотря на отсутствие видимой связи с происходящим в соседней стране.

Пермь

На Пермском пороховом заводе вечером 1 мая произошел пожар, в результате которого погибли три сотрудницы предприятия. Две пострадавших скончались уже в больнице, а одна - на месте, сообщали российские информационные агентства.

Госинспекция труда в Пермском крае сообщила, что "1 мая около 20:00 на производственном участке № 12 производства "Пластмассы" произошло возгорание продукции. Местные власти это происшествие не комментировали.

ГУ МЧС Прикамья пояснили 59.RU, что это предприятие - закрытое, и его обслуживают специализированные подразделения пожарной охраны, не входящие в структуру краевого ГУ МЧС. Год назад на этом пороховом заводе также случился взрыв - после того, как загорелся склад со "спецпродукцией"; пострадали три человека.

На сайте завода указано, что там изготавливаются заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО и танковым выстрелам, а также порох для стрелкового оружия.

Тверь

Рано утром 3 мая в деревне Старая Константиновка под Тверью загорелась автостоянка грузовых автомобилей. По данным УМВД по Тверской области, в результате пожара 38 транспортных средств полностью сгорели или частично повреждены. Причины пожара пока неизвестны.

Автор фото, MVD Tverskaya oblast

21 апреля в Твери произошел сильный пожар в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны России в Твери. Полностью потушить пожар удалось только на следующий день. При разборе завалов были обнаружены 22 погибших. Причиной пожара, по данным источника ТАСС, стало короткое замыкание. НИИ, как сообщал "Коммерсант", участвовал в разработке ракетного комплекса "Искандер".

Подмосковье

В ночь на вторник сильный пожар вспыхнул на подмосковном складе полиграфической продукции в горокруге Богородский. Площадь возгорания составила почти 34 тыс. кв. метров, произошло частичное обрушение. По информации телеграм-канала "112", загоревшееся помещение арендовали издательство "Просвещение" и компания "Сток Трейдинг".

В тушении участвовали 109 человек и 37 спецмашин. Источник ТАСС сообщил, что пожар начался в помещении с электроникой. В качестве причин возникновения пожара рассматриваются аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.

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