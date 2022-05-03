Скандал по поводу слов Лаврова: МИД России обвинил Израиль в поддержке "неонацистского режима в Киеве"

31 минуту назад

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Автор фото, Alexander Sherbak/TASS Подпись к фото, Слова Сергея Лаврова в интервью итальянскому телеканалу вызвали дипломатический скандал

Дипломатический скандал, разгоревшийся после слов главы МИД России Сергея Лаврова о якобы еврейском происхождении Адольфа Гитлера, набирает обороты. Интервью министра возмутило власти Израиля, которые назвали его высказывания непростительными и абсурдными. В ответ МИД России опубликовал заявление, в котором обвиняет Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Киеве и утверждает, что некоторые евреи помогали осуществлять Холокост.

Утром 3 марта МИД России опубликовал в своем телеграм-канале заявление "Об антисемитизме". Оно начинается такими словами: "Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве".

Яир Лапид в понедельник 2 марта прокомментировал слова Сергея Лаврова об антисемитизме некоторых евреев: "Высказывания министра иностранных дел России Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев".

В своем заявлении во вторник МИД России еще раз решил обратиться к аргументу об абсурдности утверждений о "нацификации Украины" (борьба с последней была одной из заявленных целей "военной специальной операции" в Украине) с учетом того, что президент страны Владимир Зеленский - еврей. Именно после того, как об этом Сергею Лаврову напомнил журналист Mediaset, российский министр и заговорил об антисемитизме самих евреев.

"Аргумент, мало того, что несостоятельный, еще и лукавый, - утверждается в заявлении МИД России. - История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами".

Внешнеполитическое ведомство, впрочем, признает, что пособничество евреев нацистам было "маргинальным феноменом", но настаивает, что эта тема не табуирована и "является предметом исследований".

В качестве примера дана ссылка на статью израильского издания Haaretz с таким началом: "Польский премьер Матеуш Моравецкий говорит, что евреи были в числе тех, кто помогал осуществлять Холокост, вместе с поляками, русскими, украинцами и немцами. Израильские историки говорят, что это часть кампании по стиранию границ между убийцами и их жертвами".

На этом российский МИД не останавливается. "Если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно", - утверждается в заявлении в телеграм-канале. По мнению ведомства, президент Украины прикрывается свои происхождением, а также прикрывает им "натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа".

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Кроме того, МИД РФ обвинил израильские власти в том, что они не замечают "махрового антисемитизма" в Украине.

О том, что Россия в начале марта нанесла удар по киевской телевышке, которая находится в окрестностях Бабьего Яра, где нацисты во время Второй мировой войны проводили массовые расстрелы гражданского населения, преимущественно евреев, МИД не упомянул. Тот обстрел вызывал протест многих организаций, в том числе музея "Яд Вашем" - мемориального комплекса истории Холокоста, который находится в Иерусалиме.

О происхождении Адольфа Гитлера, о котором говорил в интервью итальянским журналистам Сергей Лавров, в заявлении МИДа России тоже нет ни слова.

Власти Израиля это заявление пока не комментировали. Но об интервью Лаврова во вторник много пишет израильская пресса. В частности, та же Haaretz, на которую ссылается в своем заявлении МИД России, подчеркивает, что "гротескные заявления" Лаврова о Гитлере в отчаянной попытке оправдать российскую агрессию разжигают антисемитский огонь в мире. Газета приводит комментарии Американского еврейского комитета, в котором говорится: "Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации - в Москве, а не в Киеве".

Как начался скандал

Дипломатический скандал между Россией и Израилем разгорелся после слов Сергея Лаврова о возможном еврейском происхождении у Адольфа Гитлера и о том, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава МИД Израиля Яир Лапид (слева) и премьер-министр Нафтали Беннет жестко отреагировали на слова Сергея Лаврова

На это остро отреагировали власти Израиля. Премьер-министр страны Нафтали Беннет сказал, что слова Лаврова "являются неправдой и неприемлемы по сути": "Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа".

Из-за комментария Лаврова МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для "разъяснительной беседы". Министр связи Израиля Йоаз Хендель назвал слова Ларова "неадекватными": "И просто для исторической точности: у Гитлера не было еврейской крови и то, что происходит в Украине, это возмутительно".

Министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал Лаврова немедленно отказаться от своих слов. "У Гитлера не было еврейской крови, повторение этой отвратительной лжи возлагает вину за худшее антисемитское преступление в истории на евреев".

Как накануне подробно объясняла Би-би-си, теории о том, что у Адольфа Гитлера могло быть еврейское происхождение, обсуждаются несколько десятилетий, но достоверных исторических доказательств этому нет.

Еще до скандала ведущие историки и главные мемориалы Холокоста осудили вторжение России в Украину , назвав риторику Москвы о необходимости "денацификации" страны оскорблением памяти жертв нацизма и борцов с ним, в том числе солдат Красной армии.

Во время Холокоста нацисты и их пособники убили на подконтрольных им территориях около 6 млн евреев.

Какими теперь будут отношения России и Израиля?

Ведущие израильские газеты прогнозируют, что отношения Москвы и Иерусалима после высказываний Лаврова станут прохладнее. Так, Jerusalem Post пишет, что Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.

"Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против Владимира Путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и свободного мира в противодействии путинской войне в Украине", - пишет газета.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет с начала войны предлагал Москве и Киеву свои услуги в качестве посредника в урегулировании военного конфликта. Украинские власти называли Израиль одной из потенциальных стран-гарантов безопасности Украины. Подписание таких гарантий - одна из тем на российско-украинских переговорах.