Россия засекретит данные о тысячах компаний. К чему это приведет?

час назад

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Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Санкции против российских компаний ведут к тому, что Запад может полностью отказаться от продукции "Газпрома" и "Роснефти" (на архивном снимке 2018 г. - руководители этих компаний Алексей Миллер и Игорь Сечин)

Минфин России разрешит засекретить сведения о владельцах, директорах и активах более 10 тысяч юридических лиц, которые уже попали или могут попасть под санкции, выяснила Би-би-си. Список компаний, чьи данные исключат из реестра юрлиц, тоже будет секретным. Новые антисанкционные меры российского правительства могут способствовать злоупотреблениям, считают эксперты, поскольку гражданское общество сейчас использует эти данные для расследований о коррупции, а бизнес - для проверки своих контрагентов.

Доступ к открытым данным о юридических и физических лицах власти России пытаются ограничить уже несколько лет - с момента введения США первых санкций в связи с аннексией Крыма. После военного вторжения России в Украину тенденция к непрозрачности и засекречиванию всего усилилась.

Проект постановления правительства "О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям" опубликован на портале проектов нормативных актов. Минфин предлагает частично закрыть данные госреестров юридических лиц (ЕГРЮЛ) и БФО (бухгалтерской и финансовой отчетности).

По закону, доступ к этим сервисам Федеральной налоговой службы (ФНС) может бесплатно получить любой пользователь интернета. Но для противодействия западным санкциям минфин сформирует специальный перечень юридических лиц из группы риска - включать туда будут по их просьбе или решением правительства.

Перечень позволит изъять из открытого доступа сведения о руководителях, участниках и акционерах включенных в него компаний. Их название и ИНН в ЕГРЮЛ останется, но, например, станет закрытой информация об их собственниках.

Кроме того, компании из перечня минфина получат возможность скрывать любые сведения своей бухгалтерской отчетности, которые они захотят. Сейчас ФНС публикует все предоставленные юрлицами данные - показатели прибыли, выручки, задолженности и других результатов финансовой деятельности с текстовыми пояснениями к ним.

Сам перечень лиц, данные о которых будут засекречены, тоже будет секретным. Исходя из проекта минфина, их может быть более 10 тысяч.

Кто сможет скрывать свои данные

По данным ФНС, в России зарегистрировано более 3,2 млн юридических лиц. При этом под санкциями и ограничениями в апреле 2022 года находилось около 10 тысяч юридических и физических лиц, более 7 тысяч из них попали под санкции за время военных действий России в Украине. Физических лиц из них по разным спискам - несколько сотен.

Но лиц, которые по проекту минфина могут попасть в список для засекречивания, теоретически может быть намного больше.

В перечень для закрытия данных ЕГРЮЛ могут попасть не только юридические лица, на которых уже распространяются санкции, но и те, кому это пока только угрожает - в том числе из-за связей с подсанкционным лицом. Оценка такого риска также будет непубличной.

В проекте уточняется, что угроза касается компаний, а также их собственников, должностных лиц и сотрудников, которые могут попасть под "вторичные санкции", включая запрет взаимодействовать с лицами или объектами. В качестве таких объектов минфин указывает также морские корабли и самолеты, которые подпадают под санкции.

Автор фото, Richard Baker / In Pictures via Getty Images) Подпись к фото, Супердорогие яхты российских богачей арестовывают по всему миру после начала войны в Украине

Например, в описании пакета санкций, которые США приняли в феврале 2022 года, говорится не только о крупных российских банках и их "дочках", но и о запрете обслуживать ряд российских морских судов.

Попасть в список для ограничения информации или выйти из него можно добровольно, подав заявку в минфин с документами о наличии санкций или таких угроз. Или, соответственно, о том, что санкции сняты и угроза миновала. Кроме того, правительство само может принять решение о включении компании или предприятия в список, если найдет основания.

Масштаб изъятия информации из публичного доступа пока оценить невозможно. Очевидно, что в перечень могут войти юридические лица, уже попавшие под санкции и ограничения, плюс те, кто прямо или косвенно с ними связан - то есть до нескольких десятков тысяч.

Какие сведения можно будет засекретить

Закон о регистрации юридических лиц в России был принят в 2001 году. Сначала получить выписку об интересующей компании можно было за небольшую плату - такие выписки нередко заказывали журналисты-расследователи.

В 2010 году в закон была внесена норма о создании реестра ЕГРЮЛ в интернете для свободного и бесплатного доступа. Получить выписку о компании сейчас можно в режиме реального времени.

Сокрытие данных - например, о том, что компания является "дочкой" лица, находящегося под санкциями, - может снизить риски для ее партнеров в России и других странах, объяснил Би-би-си один из экспертов на условиях анонимности, поскольку не уполномочен комментировать эту тему.

На таких партнеров в "недружественных" странах будут меньше обращать внимания, а если их обвинят в нарушении запретов, они смогут доказывать, что не знали о том, что их контрагент связан с лицом под санкциями, рассуждает он.

Что говорят юристы

"В России одна из самых открытых в мире систем доступа к информации о юридических лицах", - сказал Би-би-си адвокат Сергей Усоскин. По его мнению, одной из причин ее появления более десяти лет назад могло быть желание государства повысить свое место в международных рейтингах Doing Business ("Ведение бизнеса").

"Закрытие сведений из ЕГРЮЛ - это явно антисанкционная мера, но она также облегчит жизнь коррупционерам и усложнит ведение нормального бизнеса. Например, чиновнику будет проще регистрировать господряд или дачу на фирму родственников или третьих лиц, данные о которых закрыты из-за угрозы санкций. А вот бизнесмену проверить чистоту планируемой сделки и выяснить, не выводит ли деньги компании ее менеджер через свою фирму, будет сложнее", - считает Усоскин.

"Часто средства из компании воруют перед банкротством. В делах о банкротстве и ряде других придется истребовать закрытые данные о собственниках через суд. Все это будет затягивать процессы", - объясняет адвокат.

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images Подпись к фото, Стремление к сокрытию информации в России сгущается, как туман над Москва-Сити

"Открытая информация в ЕГРЮЛ необходима не только для недружественных государств, но прежде всего внутри России для публичных и правовых целей. А затемнение, сокрытие информации и непрозрачность часто бывают верными спутниками злоупотреблений и нарушений закона", - сказал Би-би-си глава адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. Публичность реестра установлена законом, и исключения из него тоже должны быть четко описаны в законе, говорит он.

Несколько собеседников Би-би-си отметили, что если доступ к части информации в ЕГРЮЛ будет официально закрыт, то по крайней мере ее архивную версию можно будет купить на черном рынке. Такие базы - "слепки" ЕГРЮЛ за определенный год - и сейчас доступны для скачивания.

Что уже засекречено

В 2017 году правительство России подготовило список из 126 компаний, в том числе более 10 частных банков, закупки которых власти собирались засекретить из-за возможного расширения санкций США. Это (так же, как и сейчас) объяснялось риском того, что санкции распространятся и на аффилированные с ними структуры.

Руководители "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин тогда добивались вывода большинства сделок госкомпаний из-под законодательства о госзакупках, ссылаясь на риски того, что зарубежные власти смогут отслеживать, как компании соблюдают режим санкций.

Но в итоге госкомпаниям разрешили скрывать поставщиков и подрядчиков, а на портале госзакупок больше не публикуют банковские гарантии по госконтрактам.

При этом информацию и отчетность юрлиц, которая по закону подлежит раскрытию, власти все же до сих пор засекречивали не по спискам, а по категориям юридических лиц.

Например, после вторжения России в Украину Центральный банк сократил требования к публичной отчетности банков, пенсионных фондов и страховых компаний, сообщало в апреле издание РБК.

Компаниям, которые продают акции на рынке для привлечения инвестиций и должны в связи с этим публиковать годовые и квартальные отчеты о своей деятельности, разрешили в случае угрозы санкций этого не делать.

ФНС больше не публикует пояснения непубличных компаний к бухгалтерским отчетам, а ЦБ - структуру международных резервов. Сократился и объем раскрываемой экономической статистики. Все это тормозит работу над анализом и прогнозированием в экономике, говорили эксперты РБК.

Витки засекречивания - по нарастающей

Кроме госзакупок, наибольшее недовольство властей и силовиков всегда вызывала публичность данных о владельцах недвижимости - один из важных источников антикоррупционных расследований.

В апреле в Госдуму внесли проект поправок в законы "О персональных данных" и "О государственной регистрации недвижимости". Депутаты предлагают ограничить доступ к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН).

Сейчас сведения из ЕГРН предоставляются по запросам любых лиц и содержат не только описание объекта недвижимости, его точный адрес и ограничения (обременения) прав на него, но и информацию о правообладателе с указанием его имени.

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images Подпись к фото, В расследованиях Алексея Навального использовались в том числе и открытые данные, которые сейчас хотят закрыть

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Ограничения доступа к ЕГРН еще в 2015 году добивалась ФСБ. Тогда против этого проекта выступила неправительственная организация Transparency International (в России причислена к "иноагентам"), настаивая на том, что данные о недвижимости нужны и для проверки чистоты сделок с недвижимостью, и для гражданского антикоррупционного контроля. Но инициативы закрытия реестра продолжали появляться.

В 2017 году сотрудники ФСО все же получили право "принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". Это означало, что из всех публичных реестров - ГИБДД, Росреестра, ЕГРЮЛ, ФССП, ФНС - могла быть исключена любая информация о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, главах Следственного комитета, обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов и членах их семей.

В 2020 году Госдума пошла еще дальше и разрешила силовым структурам засекречивать информацию о своих сотрудниках, их семьях и имуществе, даже если угрозы для их жизни нет. Перечень сотрудников, чьи данные должны быть конфиденциальны, определяется руководителем "органа, обеспечивающего безопасность".

Тогда же президент Путин отменил указ о раскрытии информации ФСБ, изданный во время президентства Дмитрием Медведевым. Путин издал новый указ, резко сократив объем информации, подлежащий раскрытию.

Сейчас начался новый виток засекречивания. Госдума готовит поправки, касающиеся обработки и передачи персональных данных россиян - в целях противодействия идентификации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. А минобороны России предложило засекретить данные о родственниках погибших во время боевых действий военных, что сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны в Украине.

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