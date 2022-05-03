Без права на аборт. Верховный суд США на грани исторического решения

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, После публикации утечки у здания Верховного суда начались спонтанные протесты

Верховный суд США может отменить в стране конституционное право на аборты. На это указывает документ, который в результате беспрецедентной утечки информации из высшего судебного органа Америки опубликовало издание Politico.

Речь идет о 98-страничном докладе, написанном судьей Самюэлем Алито после тайного предварительного голосования в Верховном суде. Документ обобщает мнение большинства из нынешних девяти судей, шесть из которых были назначены Республиканской партией и только трое - Демократической.

В своем докладе Алито называет глубоко ошибочным имеющее прецедентную силу в стране решение Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года.

Сейчас в соответствии с этим историческим решением американские женщины имеют право на аборт до срока, когда плод становится способным самостоятельно выжить вне матки (22-24-й неделе беременности).

Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов при официальном голосовании, то полномочия устанавливать свои порядки в этом отношении появятся у властей отдельных штатов.

Сразу же ограничить аборты местными законами с большой вероятностью захотят 22 штата, которыми руководят республиканцы.

Что касается демократических штатов, то вскоре после публикации Politico по крайней мере 16 губернаторов - включая глав Нью-Мексико, Мичигана, Северной Каролины и Калифорнии - подтвердили, что у них аборты были и останутся легальны.

Окончательное решение Верховного суда ожидается не раньше начала июля.

Вопрос легализации абортов на этот раз обсуждался в Верховном суде из-за того, что туда поступила жалоба на новый закон штата Миссисипи, ограничивающий аборты после 15 недель беременности.

Борьба с легализацией абортов в США

Американские консервативные активисты целенаправленно борются за отмену права на аборты десятки лет - в частности путем лоббирования назначений сочувствующих им юристов на должности федеральных судей, и особенно в Верховный суд.

Сейчас они как никогда близки к успеху - после того как в 2020 году тогдашний президент Дональд Трамп провел троих консервативных судей в высший законодательный орган страны.

Многие штаты, которые контролируют республиканцы, с тех пор начали принимать различные законы, ограничивающие аборты, но они еще не действуют из-за судебных исков.

Первого сентября Техас ввел скандальный закон против абортов после шести недель.

Он отличается изощренным юридическим механизмом: подавать в суд предлагается на врачей и медперсонал, если те содействуют прерыванию беременности после этого срока. Но в декабре Верховный суд разрешил клиникам Техаса оспаривать этот закон в федеральных судах.

Утечка о тайном голосовании произошла в понедельник вечером и тут же вызвала жесткую критику со стороны демократов и спонтанные протесты у здания Верховного суда.

Настроение участников демонстрации за аборты было смесью печали и гнева, передает с места событий корреспондент New York Times. Некоторые молча сидели среди горящих свечей, оплакивая возврат в прошлое в том, что касается прав женщин. Другие выкрикивали гневные слова в адрес судей.

Когда к суду подошла небольшая группа противников абортов, ее праздничное настроение в корне отличалось от основной толпы, пишет NY Times.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сцены радости: противники абортов у здания Верховного суда

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что если опубликованный документ - настоящий, это означает, что Верховный суд собирается ввести самое серьезное ограничение прав американцев за последние 50 лет.

Новостное издание Politico опубликовало доклад полностью. В частности, судья Алито в нем пишет следующее: "Роу была глубоко неправа с самого начала. Ее аргументация была крайне слабой, а последствия от решения оказались разрушительными".

По словам Алито, решение о легализации абортов вовсе не примирило нацию в вопросе о прерывании беременности, а, напротив, еще сильнее разожгло споры и усилило раскол в обществе.

Ни Верховный суд, ни Белый дом пока не прокомментировали утечку.

Автор фото, Reuters

Под именем "Джейн Роу" выступала американка Норма Маккорви, подавшая в 1972 году в Верховный суд США иск против закона штата Техас, запрещавшего аборты. Ее оппонентом был прокурор техасского графства Даллас Генри Уэйд.

Маккорви победила, став одним из самых ярких символом борьбы за права женщин в США. Впоследствии, однако, она отреклась от своей борьбы, но перед смертью снова подтвердила свои изначальные взгляды.

Беспрецедентная утечка

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Politico сообщает, что появившийся документ имеет пометку "Первый вариант проекта", и появился он в феврале.

По данным издания, за отмену легализации абортов по прецеденту "Роу против Уэйда" проголосовали сам Алито, а также четверо других судей-консерваторов: Кларенс Томас, Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Барретт. Как отреагировал председатель суда, умеренный консерватор Джон Робертс, неизвестно.

Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что если решение подтвердится, оно отберет у половины граждан страны фундаментальное, конституционное право, которым успешно пользовались миллионы женщин более 50 лет.

Сам факт утечки документа из такой авторитетной инстанции как Верховный суд также потряс страну и не останется без внимания. Скорее всего, будет назначено большое расследование с участием ФБР, передает вещатель Си-би-эс Ньюз - главный партнер Би-би-си в США.

В 2019 году по данным минздрава США в стране было зарегистрировано 630 тысяч абортов - это на 18% меньше, чем в 2010 году.

Основная часть абортов, 57%, приходится на женщин в возрасте от 20 до 30 лет.