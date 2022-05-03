Верховная рада Украины: Россия пытается присвоить победу над нацизмом
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Верховная рада Украины приняла заявление о недопустимости монополизации Россией победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Украинские депутаты заявляют, что Россия искажает исторические события и пытается присвоить заслуги в победе над Гитлером.
Победа стала "общим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война - общей трагедией народов мира", сказано в тексте заявления.
В заявлении украинского парламента говорится также, что преступления России в Украине должны быть остановлены, а российский режим - осужден и побежден совместными усилиями всего цивилизованного мира.
В России День Победы отмечается с огромным размахом, особенно в последние годы президентства Владимира Путина. Он сопровождается неизменными военными парадами и торжественными мероприятиями, в масс-медиа активно муссируются тезисы о решающем вкладе в победу советского (а следовательно, российского) народа и лозунги наподобие "можем повторить".
"Общество не просто созрело"
Вместе с тем Верховная рада не приняла законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 мая - как в других странах Европы.
Законопроект, внесенный 30 депутатами от всех фракций, предусматривал также переименование праздника в "День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне". Предлагалось сделать этот день выходным после окончания военного положения, а 9 мая вместе со всеми странами ЕС отмечать День Европы.
Однако фракция правящей партии "Слуга народа" заблокировала законодательную инициативу, предложив ограничиться заявлением о недопустимости монополизации Россий победы во Второй мировой войне.
Некоторые законодатели остались недовольны решением партии Зеленского. "Депутаты пытаются прикрыть свой страх перед Путиным", - считает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.
"Сейчас общество не просто созрело. Оно требует упразднить 9 мая. У нас нет ни нужды, ни права цепляться за эту дату российских шабашей", - заявил украинский нардеп.
Тем не менее, в заявлении Верховной рады упомянута необходимость нового государственного праздника "победы над современным нацизмом" - депутаты хотят установить его после победы в российско-украинской войне.