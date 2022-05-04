Самопровозглашенного "президента СССР" посадили в Москве на восемь лет

час назад

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Автор фото, Министерство Юстиции СССР/YouTube Подпись к фото, Тараскин заявляет, что гражданство СССР никто не аннулировал

Восемь лет колонии общего режима получил бывший стоматолог, провозгласивший себя "врио президента СССР". Зеленоградский суд Москвы признал 60-летнего Сергея Тараскина виновным по "экстремистской" 282-й статье.

По версии следствия, Тараскин координировал деятельность признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Союз славянских сил Руси" (СССР, известна также как "Домой в СССР"). В материалах суда говорится, что "президент" разрабатывал и издавал "приказы и указы", а также привлекал новых участников и размещал в интернете пропагандистские ролики.

"СССР" - одна из нескольких структур, члены которой считают себя правопреемниками бывшего советского государства и не признают российское законодательство. Они убеждены, что Советский Союз юридически продолжает существовать, а Российская Федерация нелегитимна.

До запрета организация имела филиалы в десятках регионов России.

Император и президент

Сергей Тараскин - бывший зубной врач из Душанбе с 25-летним стажем. В 2008 году он решил открыть в Зеленограде клинику, но у него возникли финансовые трудности.

Тараскин стал судиться в Арбитражном суде Москвы, все вынесенные не в его пользу решения он обжаловал.

Именно в судах в 2010 году он и объявил себя "врио президента СССР". Как видно из опубликованных Тараскиным документов, которые он представил в Арбитражный суд, он пытался обосновать свою позицию тем, что России якобы де юре не существует.

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В этих документах он называет себя "императором Российской Империи", "президентом РСФСР" и "президентом СССР".

"Больше 18 лет эта должность была свободна, никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал", - пояснял Тараскин, называя экс-президента СССР Михаила Горбачева "дезертиром".

В своих сообществах в "Фейсбуке", "ВКонтакте" и на Youtube-канале Тараскин выложил свои "указы", в которых возродил КГБ, СМЕРШ и партизанские отряды. Он также требовал возвращения всех чиновников в СССР и издал приказ "О Третьей мировой войне" - о возможном наступлении НАТО.

Как заявлял Тараскин своим последователям, кредиты и налоги "советские граждане" платить не должны, как и за услуги ЖКХ. При этом каждому из них положено 14 миллиардов рублей. Такую сумму называл телеканал НТВ в ролике о последователях дантиста.

Встречи с соратниками "президент" проводил по "Скайпу", а иногда в форме организованных платных семинаров.

Тараскин смог выстроить подобие вертикали власти: у него был "премьер-министр", "посол по особым поручениям" и "губернаторы" более чем в 10 регионах России.

В июле 2019 года Верховный суд Коми признал "СССР" экстремистской организацией и запретил ее деятельность. После этого к Сергею Тараскину пришли с обысками и возбудили против него уголовное дело.

Следствие продолжалось почти три года.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зеленоградского суда Анна Малиновская, Тараскин был признан виновным по ч.1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы, суд дал Тараскину восемь лет.

Наряду с лишением свободы осужденному назначено ограничение свободы на полтора года после освобождения и запрет на три года заниматься организацией общественных объединений.

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