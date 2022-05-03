Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе

час назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Российские военнослужащие возобновили штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, на территории которого продолжают обороняться украинские военные. В выходные с территории комбината эвакуировали часть укрывавшихся там мирных жителей.

Боевые действия начались еще накануне, а во вторник российские военные пошли на штурм "Азовстали" в нескольких местах, сообщил начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

"Почти сутки была артиллерийская и авиационная подготовка. Когда уехали автобусы, дали паузу. Начали бить и ночью, и днем, сейчас пошли на штурм завода в нескольких местах. Держим оборону, отбиваемся", - процитировали Вершинина в эфире украинского общенационального телемарафона.

Ранее о начале штурма заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что перед этим авиация несколько часов бомбила "Азовсталь".

"Возник масштабный пожар, дым от которого виден практически во всех районах Мариуполя", - заявил Цаплиенко.

Информацию о штурме изданию "Украинская правда" подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. "Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали", - сказал он.

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"Мы знаем, что президенту [Украины Владимиру Зеленскому] докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", - передали "Украинской правде" в "Азове".

Российское минобороны подтвердило, что в районе "Азовстали" возобновились активные боевые действия. При этом в ведомстве заявили, что "украинские военные воспользовались режимом тишины на "Азовстали" и вышли на огневые позиции".

"Подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", - утверждают в российском минобороны.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на "Азовстали" слышна артиллерийская стрельба, а над территорией завода поднимаются столбы дыма.

21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь", который российские военные пытались захватить несколько недель, назвав его нецелесообразным.

"Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - сказал он Шойгу после того, как тот доложил, что российским военным потребуется три-четыре дня, чтобы "завершить и эту работу в "Азовстали".

Эвакуация мирных жителей с "Азовстали"

С начала войны на территории металлургического комбината "Азовсталь" укрывались несколько сотен мирных жителей Мариуполя. В конце апреля Россия и Украина договорились об их эвакуации, был объявлен режим прекращения огня.

30 апреля и 1 мая с "Азовстали", которая остается последним оплотом украинских войск в стратегически важном городе, эвакуировали около 100 мирных жителей.

Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Украины на переговорах с Россией, отмечал, что эвакуация происходит в ходе "первого прекращения огня над "Азовсталью", которое продолжалось двое суток.

Накануне вечером было объявлено, что ООН и Красный Крест надеются 3 мая продолжить эвакуацию мирных жителей из Мариуполя.

Во вторник мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил агентству Рейтер, что на территории завода все еще остаются около 200 мирных жителей.

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