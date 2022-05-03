69-й день войны в Украине: Кремль обвинил Израиль в "курсе на поддержку" неонацистов в Киеве, Борис Джонсон пообещал Украине военную помощь

3 мая 2022, 16:31 GMT Обновлено минуту назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, ООН сообщила, что более ста мирных жителей, эвакуированных ранее с территории "Азовстали", добрались в Запорожье

Москва обвинила Тель-Авив в "курсе на поддержку" неонацистов в Киеве, российские военнослужащие возобновили штурм завода "Азовсталь", Борис Джонсон пообещал выделить Украине военную помощь на 300 млн фунтов.

Главные события 69-го дня войны в Украине в нашем обзоре.

Израильские власти назвали высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", и что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи", непростительными и абсурдными. В ответ на это 3 мая МИД России опубликовал заявление, в котором обвинил правительство Израиля в поддержке неонацистского режима в Киеве.

"История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава МИД Израиля Яир Лапид (слева) и премьер-министр Нафтали Беннет жестко отреагировали на слова Сергея Лаврова

Ранее в ответ на слова Лаврова израильский МИД вызвал к себе российского посла для "разъяснительной беседы". Его глава Яир Лапид заявил, что "обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев".

"Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста", - подчеркнул он.

Премьер-министр страны Нафтали Беннет заявил, что слова Лаврова "являются неправдой и неприемлемы по сути": "Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения в совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа".

Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь"

Автор фото, Maxym Marusenko/NurPhoto Подпись к фото, В ООН сообщили, что эвакуация мирных жителей, находившихся на территории "Азовстали" в Мариуполе, прошла успешно.

Боевые действия начались еще накануне, а во вторник российские военные пошли на штурм "Азовстали" в нескольких местах, сообщил начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

"Почти сутки была артиллерийская и авиационная подготовка. Когда уехали автобусы, дали паузу. Начали бить и ночью, и днем, сейчас пошли на штурм завода в нескольких местах. Держим оборону, отбиваемся", - процитировали Вершинина в эфире украинского общенационального телемарафона.

Информацию о штурме изданию "Украинская правда" подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. "Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали", - сказал он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "В 2014 мелочи были, а теперь полгорода разрушено". Мариуполь после двух месяцев обстрелов

В ООН сообщили, что эвакуация мирных жителей, находившихся на территории "Азовстали" в Мариуполе, прошла успешно.

"Я подтверждаю, что 101 мирный житель был успешно эвакуирован с территории сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе и других районов в рамках операции по безопасному проходу, координируемой ООН и Международным комитетом Красного креста", - говорится в заявлении координатора ООН в Украине Оснат Лубрани.

По ее словам, эвакуированные, среди которых женщины, мужчины, дети и пожилые люди, "смогли покинуть туннели под заводом "Азовсталь" и спустя два месяца увидеть дневной свет".

"Украина победит!" - Борис Джонсон выступил перед Верховной радой

Британский премьер-министр Борис Джонсон стал первым мировым лидером, выступившим перед Верховной радой по видеосвязи с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Джонсон заявил, что в своей борьбе против российских войск Украина "развеяла миф о непобедимости Путина".

"У меня есть одно сообщение для вас сегодня: Украина победит, Украина будет свободна", - заявил Джонсон. Украинский парламент встретил слова британского премьера бурными овациями.

Борис Джонсон объявил, что Британия выделит Украине дополнительную военную помощь на 300 млн фунтов (около 375 млн долларов).

Британский премьер также добавил, что Украина в борьбе против вторгнувшихся в нее российских войск "развеяла миф о непобедимости Путина".