69-й день войны в Украине: Кремль обвинил Израиль в "курсе на поддержку" неонацистов в Киеве, Борис Джонсон пообещал Украине военную помощь
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Москва обвинила Тель-Авив в "курсе на поддержку" неонацистов в Киеве, российские военнослужащие возобновили штурм завода "Азовсталь", Борис Джонсон пообещал выделить Украине военную помощь на 300 млн фунтов.
Главные события 69-го дня войны в Украине в нашем обзоре.
Израильские власти назвали высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", и что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи", непростительными и абсурдными. В ответ на это 3 мая МИД России опубликовал заявление, в котором обвинил правительство Израиля в поддержке неонацистского режима в Киеве.
"История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в ответ на слова Лаврова израильский МИД вызвал к себе российского посла для "разъяснительной беседы". Его глава Яир Лапид заявил, что "обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев".
"Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста", - подчеркнул он.
Премьер-министр страны Нафтали Беннет заявил, что слова Лаврова "являются неправдой и неприемлемы по сути": "Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения в совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа".
Российские военные возобновили штурм завода "Азовсталь"
Боевые действия начались еще накануне, а во вторник российские военные пошли на штурм "Азовстали" в нескольких местах, сообщил начальник управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.
"Почти сутки была артиллерийская и авиационная подготовка. Когда уехали автобусы, дали паузу. Начали бить и ночью, и днем, сейчас пошли на штурм завода в нескольких местах. Держим оборону, отбиваемся", - процитировали Вершинина в эфире украинского общенационального телемарафона.
Информацию о штурме изданию "Украинская правда" подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. "Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали", - сказал он.
В ООН сообщили, что эвакуация мирных жителей, находившихся на территории "Азовстали" в Мариуполе, прошла успешно.
"Я подтверждаю, что 101 мирный житель был успешно эвакуирован с территории сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе и других районов в рамках операции по безопасному проходу, координируемой ООН и Международным комитетом Красного креста", - говорится в заявлении координатора ООН в Украине Оснат Лубрани.
По ее словам, эвакуированные, среди которых женщины, мужчины, дети и пожилые люди, "смогли покинуть туннели под заводом "Азовсталь" и спустя два месяца увидеть дневной свет".
"Украина победит!" - Борис Джонсон выступил перед Верховной радой
Британский премьер-министр Борис Джонсон стал первым мировым лидером, выступившим перед Верховной радой по видеосвязи с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"У меня есть одно сообщение для вас сегодня: Украина победит, Украина будет свободна", - заявил Джонсон. Украинский парламент встретил слова британского премьера бурными овациями.
Борис Джонсон объявил, что Британия выделит Украине дополнительную военную помощь на 300 млн фунтов (около 375 млн долларов).
Британский премьер также добавил, что Украина в борьбе против вторгнувшихся в нее российских войск "развеяла миф о непобедимости Путина".
На заседании Рады во вторник впервые с начала войны выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Когда он вошел в зал заседания, депутаты встретили его аплодисментами.