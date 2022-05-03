Россия избежала дефолта, Тиньков прощается со страной. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Россия избежала дефолта

Инвесторы, вложившие деньги в российские облигации, начали получать выплаты, пишет агентство Блумберг. Это означает, что 4 мая в России не будет объявлен дефолт - от этого страну отделяли всего 11 часов.

Клиринговые центры получили и обработали платежи по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2022-м и 2042 годах, пишет агентство со ссылкой на источники. Деньги уже начали поступать на счета в банках. Всего речь идет о 650 млн долларов.

В начале апреля Россия должна была осуществить платежи по своим облигациям, но перевод этих средств был заморожен иностранным банком-корреспондентом. Агентство Рейтер тогда писало, что минфин пытался выплатить деньги из российских замороженных резервов. Власти США тогда посчитали, что выплаты по облигациям возможны только из валютной выручки или оставшихся в стране резервов.

В итоге российский минфин перечислил средства в рублях. При этом иностранные инвесторы вряд ли могли бы воспользоваться этими деньгами, так как они были перечислены на специальные счета в российских банках, по которым действуют ограничения на вывод денег. Рейтинговые агентства посчитали, что Россия не смогла справиться с этими выплатами. С 4 апреля пошел месяц, в течение которого страна должна была найти способ расплатиться по этим бумагам, - этот срок как раз должен был подойти 4 мая.

Блумберг пишет, что Россия, чтобы избежать дефолта, использовала внутренние резервы.

Однако угроза дефолта миновала не полностью: 25 мая заканчивается лицензия, которая разрешает гражданам США получать платежи от центрального банка, министерства финансов и Фонда национального благосостояния. После этого гражданам США нужна будет специальная лицензия для таких платежей.

27 мая Россия должна будет провести платежи по еще двум выпускам облигаций, по одному из них возможны выплаты в рублях, а по другому - в евро, фунтах или швейцарских франках и не только на счета в американских банках, пишет Блумберг.

Дефолт вряд ли существенно ухудшит экономическую ситуацию в России. В нормальных условиях неисполнение обязательств привело бы к оттоку инвесторов с рынков и их обвалу, резкому падению рубля и потере репутации. Однако все это уже произошло с экономикой России на фоне войны с Украиной. Рубль и рынки в последние месяцы достаточно стабильны, но в основном из-за ограничений со стороны центрального банка.

Путин подписывает указ об ответных мерах для недружественных стран

Пока минфин тратит валюту на выплаты иностранным инвесторам, президент Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с "недружественными действиями" других стран.

Правда, этот указ достаточно рамочный: в нем не описаны конкретные действия, а единственная страна, которая в нем упоминается, - это США.

Указ запрещает российским юридическим и физическим лицам, а также госорганам заключать сделки и исполнять обязательства по заключенным сделкам с юридическими и физическими лицам под санкциями. Им также запрещается поставлять продукцию и сырье.

Путин дал правительству 10 дней на подготовку перечня лиц, находящихся под санкциями.

Тиньков прощается с банком и Россией

"Прощай Тинькофф Банк, Прощай Россия", - написал бизнесмен Олег Тиньков в своем "Инстаграме" (пунктуация сохранена).

Бизнесмен говорит, что в России у него ничего не осталось. "И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с нуля!" - написал он.

Несколько недель назад Тиньков в "Инстаграме" написал пост, в котором назвал войну "безумной", людей, рисующих букву Z, "дебилами", а российскую армию - "гавном". После этого банк "Тинькофф", основанный бизнесменом, заявил о ребрединге.

В конце прошлой недели стало известно, что Тиньков продает свою долю в банке "Интерросу" Владимира Потанина.

В новом посту во вторник Тиньков рассказал, что ему поступали угрозы после первого поста. Он также заявил, что забирает из страны бренды TINKOFF и LA DATCHA, чтобы не марать их "кровью русских солдат и жителей Украины".

"Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйства. Нет России, была, да вся вышла", - написал бизнесмен.