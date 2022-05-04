Публициста Александра Невзорова объявили в розыск. Он назвал это высшим орденом

час назад

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Автор фото, Nevzorov.TV

Россия объявила в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-"иноагентов") в рамках расследования уголовного дела, сообщило министерство внутренних дел. Сам Невзоров, который находится за пределами России, назвал это высшим орденом, о котором можно мечтать.

Карточка Невзорова появилась в среду в базе разыскиваемых лиц МВД с указанием, что это связано с уголовным делом.

После этого публицист опубликовал видеозапись в своем телеграм-канале, в которой назвал объявление в розыск высшим орденом, о котором только можно мечтать. Невзоров также порекомендовал правоохранительным органам поискать себе мозги, вместо того чтобы разыскивать его.

С началом российско-украинской войны Невзоров жестко и едко высказывается о российском руководстве, принявшем решение о вторжении.

22 марта стало известно, что на Невзорова завели уголовное дело о "военных фейках".

Поводом стали публикации об обстреле роддома в Мариуполе. По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в "Инстаграме" и в YouTube "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле" российской армией роддома в Мариуполе.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", - сказано в пресс-релизе.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

В действиях Невзорова "усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), говорилось в пресс-релизе СКР.

Так называемая статья о "военных фейках" была экстренно принята после начала боевых действий России в Украине. Она вступила в силу 4 марта.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью RT заявил, что его ведомство расследует 35 уголовных дел о "военных фейках".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Сиди на заднице ровно". Вероника Белоцерковская о деле по новой статье о фейках

Неделю назад социальный антрополог Александра Архипова рассказала в интервью Би-би-си, что в ее базе уже более 30 уголовных дел по новой статье за "фейки" о вооруженных силах и "спецоперации", которые были заведены только за последний месяц.

Среди фигурантов этих дел - журналисты, блогеры и политики, в том числе Владимир Кара-Мурза, Илья Красильщик и Вероника Белоцерковская.

Журналист Невзоров

Невзоров - известный тележурналист и публицист. В годы перестройки он вел передачу "600 секунд" на ленинградском телевидении.

Его неоднозначная репутация связана с работой на телеканале ОРТ, который в 1990-е годы контролировал олигарх Борис Березовский.

В числе прочего Невзоров оправдывал действия советских силовиков в странах Балтии (впоследствии он изменил эти взгляды).