Украина остановила часть транзита "Газпрома" в Европу из-за оккупации

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Европа пока оценивает последствия украинского шага

Украина, как и предупреждала накануне, прекратила в среду утром транзит российского газа в Европу по одной из веток трубопровода из-за потери контроля над компрессорной станцией в Луганской области после российского вторжения.

В результате "Газпром" лишится трети транзитных мощностей в Украине, но у него есть другие трубопроводы в обход, так что при желании общий транзит на крупнейший для него европейский рынок может сократиться не более чем на несколько процентов.

Желание это под вопросом, поскольку российский монополист сокращал поставки в Европу еще до решения Владимира Путина отправить армию в Украину, а с началом бомбардировок Россия и ЕС перешли к открытой энергетической войне.

Путин потребовал платить за газ на счет в российском "Газпромбанке" с последующей обязательной конвертацией евро в рубли, а отказникам Польше и Болгарии отключил газ. ЕС, со своей стороны, отказался от закупок угля в России, почти согласовал эмбарго на российскую нефть и намерен уменьшить на две трети закупки российского газа до конца года.

До сих пор Украина в этой энергетической войне не участвовала, а транзит "Газпрома" через ее территорию в ЕС только вырос с началом вторжения. Но вот теперь и она произвела первый залп.

Накануне украинский госоператор газотранспортной системы сообщил, что прекращает транзит через газораспределительный пункт "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области, поскольку потерял контроль над ними. Он объявил форс-мажор.

"В результате военной агрессии российской федерации против Украины ряд объектов газотранспортной системы находится на территории, контролируемой российскими войсками и оккупационной администрацией", - сообщил оператор.

"Вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", - говорилось в сообщении.

Украинцы предложили "Газпрому" временно перевести транзит севернее, на другой пункт пропуска "Суджа", который остается под контролем Украины. Вот как все выглядит на карте оператора (цифры - максимальный суточный объем транзита в млн кубометров):

Автор фото, ГТС України

"Газпром" ответил, что перенаправить потоки через "Суджу" невозможно и что он "не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме".

"Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - говорится в сообщении "Газпрома".

"Перенос объемов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен", - сообщил российский концерн.

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Россия и Украина десятилетиями спорят из-за транзита газа, и Кремль за это время активно строил газопроводы в Европу в обход - через Турцию на юге и по дну Балтийского моря в Германию на севере.

Последний транзитный контракт с Украиной на 5 лет "Газпром" подписал в декабре 2019 года. По нему объемы прокачки сокращались до 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд в год в 2021-24 годах - намного ниже, чем 94 млрд, прокачанные в 2017 году, например.

Согласно данным трейдеров и хабов, которые приводят Рейтер, S&P Global и ICIS, в среду транзит через "Сохрановку" упал с обычных для последнего времени 24 млн кубометров в сутки до нуля.