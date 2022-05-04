В даркнете выставили на продажу базу с данными 31 млн клиентов медлаборатории "Гемотест"

час назад

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Автор фото, Sergey Malgavko/TASS

В даркнете выставили на продажу данные 31 млн клиентов крупной российской сети медицинских лабораторий "Гемотест". В компании после этого пообещали "ужесточить" технические меры безопасности.

По данным сервиса разведки утечек информации Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), данные продают два пользователя.

В первой базе, по заявлению продавца, более 31 миллионов строк, содержащих персональные данные: имя и фамилию, дату рождения, физический и электронный адрес, телефон, серию и номер паспорта. В утечке есть данные о клиентах из разных регионов России, включая Москву и Московскую область.

Также на форуме продается еще один архив. Он содержит список заказов (то есть список проведенных анализов) "Гемотеста". Пользователь предлагает продать саму уязвимость в системе сети лабораторий любому желающему. По словам продавца, архив заказов содержит более 554 млн строк с личными данными клиентов.

"Мы разбираемся с ситуацией. Скоро вернемся с официальным ответом", - заявили в компании агентству РИА Новости, сообщив, что ужесточат технические меры безопасности.

Роскомнадзор направил запрос в прокуратуру, чтобы та провела проверку по факту утечки личных данных клиентов "Гемотеста", сообщает ТАСС.

По данным DLBI, база появилась в закрытом доступе у ограниченного числа лиц в начале весны.

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Лаборатория "Гемотест" - федеральная медицинская компания, ежедневно выполняющая сотни тысяч медицинских анализов для пациентов в России, Киргизии, Таджикистане и Казахстане. Спектр услуг в лаборатории разнится от клинического анализа крови до выявления генетических патологий.

Это не первая крупная утечка персональных данных россиян за последние месяцы.

В марте стало известно об утечке в сеть данных клиентов "Яндекс.Еды" - в сеть попали данные о пользователях, сделавших заказы более чем на 58 тысяч адресов. На карте можно было увидеть номер телефона и имя клиента, а также сумму, которую он потратил в "Яндекс.Еде" за последние месяцы.

23 марта Роскомнадзор сообщил о блокировке сайта с картой и составил административный протокол в отношении "Яндекс.Еды" за нарушение законодательства о персональных данных по части 1 статьи 13.11 КоАП. Пользователи "Яндекс Еды" в апреле подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск к сервису из-за утечки персональных данных.

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