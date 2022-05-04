Навальный рассказал о предстоящем переводе в новую колонию. Что о ней известно?

час назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Навальный и его адвокат Ольга Михайлова во время оглашения приговора по новому делу 22 марта

Российский политик Алексей Навальный, которого в марте приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве, сообщил, что его переведут в ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. Сейчас Навальный находится в колонии общего режима в Покрове, куда его отправили в феврале 2021 года по делу "Ив Роше".

Информация о том, что Навального готовятся перевести в Мелехово, появилась в соцсетях политика: "Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме" для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти".

Официально о переводе Навального из колонии в Покрове в колонию в Мелехово не сообщалось.

22 марта Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. Политик вину не признал.

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления "Новичком". Он был задержан в аэропорту и по решению суда отправлен в ИК-2 в Покрове отбывать реальный срок по делу "Ив Роше". Летом того же года суд признал экстремистскими и запретил основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы политика в регионах.

Что известно о колонии в Мелехово

ИК-6 находится во Владимирской области, примерно в 150 километрах от ИК-2, где сейчас находится Навальный. СМИ неоднократно сообщали о фактах жестокого обращения с заключенными ИК-6.

Хотя пытки к заключенным применяются во многих российских колониях, ИК-6 в Мелехово - это "чудовищное место даже по таким безумным меркам", заявила соратница Навального Кира Ярмыш.

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В июле 2018 году "Новая газета" писала о смерти 33-летнего заключенного Гора Овакимяна. Родственники Овакимяна рассказали журналистам, что администрация колонии почти неделю скрывала от них его смерть, а когда они увидели его тело в морге, на нем были гематомы и следы от электрошокера, сломаны пальцы на руках и ногах, повреждены половые органы. При этом в справке о смерти было указано, что Овакимян умер от пневмонии, промочив ноги в карцере.

По словам родственников, на единственном свидании Овакимян рассказывал, что над ним издевались из-за того, что он не хочет сотрудничать с администрацией - постоянно сажали в штрафной изолятор, били, подвешивали к решетке на 10-12 часов.

В марте 2021 года "Медиазона" (объявлена СМИ-"иноагентом") опубликовала письмо Ивана Фомина - одного из заключенных ИК-6, который рассказал, что сотрудничал с администрацией колонии и вместе с другими "активистами" участвовал в избиениях Овакимяна.

По словам Фомина, его самого систематически избивали и угрожали изнасилованием, если он не станет сотрудничать с администрацией, а также на его глазах избивали и насиловали других заключенных.

В 2019 году в ИК-6 в Мелехово погиб еще один заключенный - уроженец Чечни Аюб Тунтуев. Администрация колонии заявила, что он совершил самоубийство, при этом Тунтуев заявлял о постоянных угрозах и дважды обращался в Европейский суд по правам человека с жалобами на пытки и отказ властей провести расследование в связи с фактами пыток.

"Медиазона" также писала об отбывавшем наказание в ИК-6 Жобире Жураеве. Он рассказывал, что в Мелехово его избивают, угрожают изнасилованием, морят голодом, унижают, а жалобы в прокуратуру и Следственный комитет не приносят никаких результатов.

Еще один заключенный - Павел Зотов - рассказывал журналистам, что "активисты" в ИК-6, требуя от него подписать документы, били его по половым органам и пяткам, угрожали изнасилованием.

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