В России после вторжения в Украину начали поджигать военкоматы

29 минут назад

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Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

В России после вторжения в Украину начали поджигать военкоматы. Новости о поджогах приходили уже из шести регионов. Последний такой случай произошел в Нижневартовске - там в здание военкомата бросили бутылки с коктейлями Молотова.

С начала военных действий как минимум в шести российских регионах поджигали военные комиссариаты. Связаны ли случаи поджогов, о которых писали СМИ, неизвестно.

Би-би-си удалось обнаружить в СМИ упоминания лишь о трех о трех случаях пожаров, связанных с военкоматами, за весь календарный год до вторжения в Украину, которое началось в ночь на 24 февраля. Причем в двух из них - в Пензе и в Иванове - горели неэксплуатируемые здания, в которых комиссариаты находились в прошлом.

В середине октябре в Москве горело здание сборного пункта военкомата в Печатниках.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что после начала войны произошли "десятки" случаев поджогов военкоматов, но подтверждения этих данных у Би-би-си нет.

Нынешние пожары происходят на фоне циркулирующих в соцсетях и некоторых СМИ слухов о том, что в России из-за войны в Украину будет объявлена мобилизация. Например, о том, что такая мобилизация может начаться 9 мая, со ссылкой на западных чиновников сообщал американский телеканал "Си-эн-эн". В Кремле эти данные назвали "чушью".

1 апреля в России стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. В рамках призывной кампании в армию должны отправиться около 135 тысяч человек.

Глава минобороны Сергей Шойгу обещал, что призывников не будут отправлять "в горячие точки". Эти заявления прозвучали после сообщений о том, что в Украине попали в плен российские срочники, хотя что власти утверждали, что участия в боевых действиях они не принимают.

Пресс-секретарь Владимира Путина, который тоже утверждал, что призывников в Украине нет, говорил, что по поручению президента военная прокуратура проведет проверку случаев отправки срочников на фронт.

"Я не пойду убивать братьев"

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Первый поджог военкомата, о котором стало известно СМИ, произошел, судя по всему, в конце февраля - тогда загорелся комиссариат в Луховицах в Московской области. Как писал "Московский комсомолец", подозреваемым по этому делу стал 21-летний местный житель: 28 февраля он разбил окна здания и кинул туда бутылки с "коктейлями Молотова".

"Кроме того, ворота военного комиссариата были расписаны в цвета украинского флага, и была оставлена провокационная запись о спецоперации Вооруженных сил РФ", - утверждала газета.

Но коломенские СМИ (Луховицы находятся рядом с этим городом) написали о поджоге лишь 9 марта. А за день до этого в телеграм-канале "ВатаХантеры" появилось видео, на котором видно, как кто-то в темноте кидает бутылки в одноэтажное здание, после чего начинается пожар.

Подмосковная полиция официально поджог не комментировала. Подробности задержания поджигателя рассказывал "МК" - по данным газеты, задержать 21-летнего подозреваемого удалось только 8 марта. А 13 марта он сбежал из отделения полиции, якобы отпросившись в туалет.

Вечером того же дня пресс-служба МВД официально сообщила, что полицейские из Луховиц "установили местонахождение подозреваемого" 2001 года рождения, который совершил преступление по статье "Вандализм" (214 УК). В полиции рассказали, что он "самовольно покинул здание отдела полиции", но был повторно задержан. О поджоге военкомата в этом сообщении ничего не говорилось.

"Хотел сорвать призывную кампанию"

3 марта провластные телеграм-каналы, посвященные работе силовых структур, рассказали о том, что в Воронеже неизвестный разбил банку с легковоспламеняющейся жидкостью у входной двери военкомата. Когда начался пожар, поджигатель скрылся, утверждал канал "ОПЕР слил".

"Огнем повреждена часть двери, пострадавших, к счастью, нет", - утверждали авторы записи. Об инциденте со ссылкой на телеграм-каналы писало местное издание "Новости Воронежа". Других подробностей о происшествии нет.

Через неделю после этого молодой мужчина попытался поджечь здание военного комиссариата в городе Березовский в Свердловской области. Это случилось в ночь на 11 марта, но детали происшествия стали известны только через несколько дней. Как писала "Комсомольская правда", пожар устроил 24-летний консультант магазина электроники.

Мужчина поджег вход в здание, пламя заметили сотрудники ГИБДД. В самом военкомате сказали изданию E1, что попытка поджечь дверь "была неудачной", а имущество "не пострадало". Источник издания утверждает, что при задержании поджигатель "признался, что хотел сорвать призывную кампанию".

12 марта суд отправил мужчину в СИЗО. Ему вменяют "покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, п.п. "д", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Защита пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.

Похожая история произошла в городе Шуя в Ивановской области. Там в ночь с 18 на 19 марта неизвестный бросил в окно местного военкомата зажигательную смесь, писало издание IvanovoNews. Издание обращало внимание, что в эти же дни в Шуе появлялись "надписи с выражением неодобрения спецоперации на Украине".

Красочные детали задержания поджигателя приводило еще одно местное издание "Ивановские новости": "У силовиков ушло пять часов, чтобы обнаружить пиромана. В розыске факира принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. При допросе шуйский поджигатель сообщил, что в ночь с пятницы на субботу 19 марта выпил три бутылки портвейна. После этого жителя Шуи потянуло на подвиги".

Издание утверждает, что поджигатель "детально продумал план побега" и даже "по-киношному" сменил одежду, но полицейские смогли его найти. Мужчину отправили в СИЗО, но по какой статье заведено уголовное дело - неизвестно.

Судя по фото, которые публиковали СМИ, из-за пожара пострадало только окно здания.

В ночь на 18 апреля неизвестные забросали коктейлями Молотова военкомат в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Подробности случившегося выяснил канал "Осторожно, новости".

Как рассказали авторы канала, местный сторож почувствовал запах дыма рано утром. Он выбежал на улицу и увидел, что кабинеты на первом и втором этажах здания горят. Из-за пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников, и сгорели несколько компьютеров.

Позже администрация поселка подтвердила изданию 7х7 информацию о том, что в военкомате произошел пожар.

Наконец, в ночь на 4 мая неизвестные забросали с коктейлями Молотова в военкомат в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Видео инцидента публиковал канал Ural Mash.

"Двое неизвестных атаковали посреди ночи - закинули в здание восемь самопальных снарядов и подожгли обшивку холла на первом этаже. Поблизости оказались полицейские - они потушили огонь. На месте осталась ещё одна приготовленная бутылка, которая не пошла в дело", - утверждает канал.

По данным Mash, в военкомате разбиты стекла и выгорел предбанник, но никто не пострадал.

Пресс-служба УМВД по ХМАО подтвердила "Коммерсанту" информацию о поджоге. Следственные органы возбудили уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Подозреваемых в поджоге пока не нашли.

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