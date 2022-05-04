Девять близнецов из Мали готовятся отпраздновать первый день рождения

час назад

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Автор фото, Saloum Arby Подпись к фото, В истории было еще всего лишь два случая рождения сразу девятерых детей, но никто из них не прожил и нескольких дней

Единственные в мире нонуплеты - сразу девять близнецов, родившихся одновременно - чувствуют себя отлично и готовятся отпраздновать первый день рождения.

Все дети вместе с мамой, 26-летней Халимой Сиссе, по-прежнему находятся в жилом комплексе при марокканской клинике, где они появились на свет.

"Сейчас все они уже ползают, а некоторые умеют сидеть и даже ходят, если за что-то держатся, - с гордостью рассказал Африканской службе Би-би-си отец детей, малийский военный Абделкадер Арби, который только что вернулся в Марокко после шестимесячного перерыва вместе с трехлетней дочерью, которая теперь может похвастаться сразу девятью братьями и сестрами.

"Да, это нелегко, но это так здорово, - утверждает Абделкадер. - Когда мы смотрим на наших детей в добром здравии, мы забываем об усталости".

Автор фото, Saloum Arby Подпись к фото, Абделкадер Арби, его жена Халима Сиссе и трехлетняя дочь Суда счастливы такому прибавлению в семействе

Дети Абделкадера и Халимы попали в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая группа близнецов, выживших после родов.

Перед родами власти Мали отправили Халиму в специализированную клинику в Марокко, поскольку роды обещали быть сложными, а местных специалистов такого уровня в стране нет. Поэтому женщинам, у которых при сканировании определяют более четырех зародышей, часто предлагают сделать аборт в странах, где это разрешено законом, чтобы потом не ставить под угрозу жизнь матери и ее детей.

Однако в случае с Халимой, у которой на УЗИ было обнаружено сразу семь детей (двоих медики не смогли рассмотреть и "нашли" их уже в ходе родов), государство взяло на себя все расходы и отправило ее в частную клинику в Касабланку, владельцы которой после родов предоставили матери и детям специально оборудованное жилье и медперсонал.

Автор фото, Saloum Arby Подпись к фото, Присматривать за девятерыми детьми Халиме помогают квалифицированные медсестры

Дети - пятеро девочек (Кадидия, Хава, Фатума, Адама и Уму) и четыре мальчика (Мохаммед, Бах, Эль-Хаджи и Умар) - появились на свет на 30-й неделе посредством кесарева сечения, как это обычно делается в случае с большим количеством близнецов, и весили от 500 граммов до килограмма.

По словам отца, у каждого ребенка уже проявляется свой индивидуальный характер.

"Они все очень разные, - говорит Арби, - одни очень тихие, другие и много шумят или плачут. Кому-то хочется, чтобы его все время держали на руках. В общем, они сильно отличаются друг от друга, что, конечно же, совершенно нормально".

Хотя дети все еще находятся в Марокко, они уже очень популярны у себя на родине в Мали.