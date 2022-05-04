Дорожающий рубль, санкции и огороды в подарок. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Рубль на допандемийном уровне

Рубль на Московской бирже продолжает устанавливать исторические рекорды. В среду доллар и евро оказались на уровне марта-февраля 2020 года - тогда в Россию еще не пришла пандемия коронавируса, а рубль не начал резкое ослабление.

Доллар в среду вечером стоил 66,3 рубля - это на 4,6 рубля меньше, чем во вторник. Евро торговался на уровне 70,4 рубля, а в течение торгового дня опускался ниже отметки в 70 рублей.

Основная причина укрепления рубля в том, что спрос на валюту со стороны импортеров продуктов очень низкий на фоне разрушения цепочек поставок, пишет в вечернем отчете аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Экспортеры при этом продолжают продавать 80% своей валютной выручки и покупать рубли - это обязательство наложили на них власти. Падение спроса на валюту и ее постоянное предложение и создают на рынке диаланс, который защищает рубль, пишут в БКС.

Би-би-си подробно писала о том, как Центральный банк буквально "срежиссировал" укрепление рубля.

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предложил правительству ослабить требования к обязательной продаже валютной выручки. Если правительство поддержит это предложение, это экспортеры будут обязаны продавать только половину валютной выручки. Если это произойдет, то это может приостановить укрепление рубля, пишет БКС.

В среднесрочной перспективе переоцененный рубль вряд ли скажется на экономике положительно, например, доходы бюджета, которые во многом зависит от валютных поступлений, будут в рублях ниже.

Новые санкции против российских банков, нефти и чиновников

В среду Великобритания ввела очередной пакет санкций против России, а ЕС представил шестой санкционный пакет.

Великобритания решила ограничить предоставление России различных услуг - бухгалтерских, управленческого консалтинга и других.

Под новые британские санкции попали российские пропагандисткие компании, например, холдинг ВГТРК, а также их сотрудники, например, телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-Заде и военный корреспондент компании Евгений Поддубный. В британском списке оказались также глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, который раньше попал под санкции со стороны США, и советник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Еврокомиссия также представила свой проект нового санкционного пакета. "Все эти меры лишат российскую экономику возможностей для модернизации и диверсификации. Путин хотел стереть Украину с карты мира. У него точно не получится. Как раз наоборот: Украина поднялась в едином порыве, а ко дну идет его страна, Россия", - заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дей Ляйен.

Еврокомиссия, по ее словам, предлагает нефтяное эмбарго - запрет на импорт российской нефти. Правда, это происходит постепенно: за полгода европейцы должны будут отказаться от импорта сырой нефти, а к концу 2022 года - от импорта нефтепродуктов. Это одна из самых серьезных мер, которые ввели европейские страны против России.

Помимо этого европейцы также обещают отключить "Сбербанк" от системы межбанковских переводов SWIFT. Это не так страшно, так как банк уже находятся под санкциями США, а многие европейские банки уже заблокировали переводы с него. В СМИ также писали о личных санкциях против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В пакет также добавлен запрет на операции с недвижимостью в ЕС для россиян, если у них нет европейского гражданства или вида на жительство, пишут СМИ.

Российская нефть со скидкой

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В апреле 2022 года средняя стоимость российской нефти марки Urals составила 70,52 доллара за баррель, отчиталось в эту среду российское министерство финансов.

Экономист "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой в своем телеграмм-канале напоминает, что Brent в этот же период стоила 106 долларов за баррель. Он пишет о рекордной скидке на российскую нефть по отношению к Brent - почти 36 долларов, или 34%.

Для России подобный дисконт и укрепление курса рубля, а также эмбарго ЕС на поставки нефти могут привести к существенному сокращению доходов бюджета при условии, что расходы только растут.

Полевой считает, что в таких условиях может повыситься "внимание властей к курсу рубля", а власти будут больше занимать в виде облигаций федерального займа.

Переориентация поставок российской нефти на восток пока также идет достаточно тяжело. Индия, например, добивается все больших скидок от России: страна хочет покупать российскую нефть дешевле 70 долларов за баррель, пишет Блумберг.

Похожее происходит и с Китаем: в Китае российскую нефть начали покупать частные нефтепереработчики, и также со значительными скидками, пишет Financial Times.

В Москве найден мертвым основатель "Кулинарной лавки братьев Караваевых"

В Москве найден мертвым бизнесмен Владимир Лякишев - это основатель популярной сети бюджетных ресторанов "Кулинарная лавка братьев Караваевых", об этом пишут РБК и портал 112.

Портал 112 говорит о том, что 45-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, а его тело нашла его жена. СМИ также пишут, что он злоупотреблял алкоголем.

"Кулинарная лавка братьев Караваевых" была основана в 2008 году. Лякишев входил в руководство сети ресторанов до 2019 года, пишет 112.

Огороды для сотрудников завода по сборке BMW

Компания "Автотор" - автомобильная компания из Калининграда, которая выпускает в России автомобили BMW, KIA, Hyundai и другие - выделила своим сотрудникам "земельные участки под огороды".

В компании это назвали "системными мерами для сохранения и дополнительной социальной поддержки коллектива завода".

Сотрудникам дадут для обустройства огорода по 10 соток. Компания уже провела анкетирование и составила список желающих получить огород. 1648 участков компания уже успела раздать с помощью жеребьевки. На сайте даже опубликованы фотографии сотрудников, изучающих поле.