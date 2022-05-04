Война в Украине, день 70-й: Россия продолжает попытки атаковать, ЕС готовится ввести нефтяное эмбарго
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Евросоюз и Британия анонсировали новые серьезные санкции против России, главный раввин России призвал Лаврова извиниться перед еврееями, а положение на фронтах опять не изменилось.
В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения сторон.
Положение на фронтах 4 мая, на 70-й день войны, судя по сводкам, опять существенных изменений не претерпело.
Российская сторона ни о каких заметных территориальных приобретениях не рапортовала.
Украинский генштаб в вечерней сводке пишет, что российские войска в среду продолжали попытки наступать от Изюма на юг, на Лиман и Северодонецк (это северная часть восточного фронта), на границе Херсонской и Николаевской областей на юге, а также возобновили попытки штурма осажденной "Азовстали" в Мариуполе - но нигде, как утверждают украинские военные, успеха не добились.
Поэтапное нефтяное эмбарго Европы
Еврокомиссия обнародовала проект нового раунда санкций против России, которые могут нанести серьезный удар по российской экономике и бюджету.
Еврокомиссия предлагает:
- поэтапно ввести эмбарго на импорт российской нефти;
- отключить от SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк;
- запретить в Европе три российских вещательных компании;
- расширить санкционный список за счет высокопоставленных военных и других лиц, причастных к военным преступлениям на территории Украины.
Нефтяное эмбарго - это в денежном выражении потенциально самая мощная из мер, что Европа применила или может применить к Кремлю. В Европу идет 60% российского нефтяного экспорта. За два с половиной месяца войны ЕС заплатил России более 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ (но от газа несколько европейских стран в ближайшее время отказаться не могут без слишком большого ущерба для своей экономики).
Некоторые не могут быстро отказаться и от нефти, и поэтому, по сведениям из Брюсселя, некоторым странам - по крайней мере, Венгрии и Словакии - будет предложено избавляться от нефтяной зависимости от России медленнее, чем другим.
"Скажем прямо: это будет непросто. Некоторые члены союза сильно зависят от российской нефти. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти. Мы максимально усилим давление на Россию, минимизировав влияние на нашу экономику", - сказала в среду Урсула фон дер Ляйен.
Ожидается, что новый пакет санкций Евросоюз официально утвердит и введет в действие в течение нескольких дней. Правда, правительство Венгрии продолжает говорить, что не поддержит нынешнее предложение Еврокомиссии относительно нефтяного эмбарго, поэтому переговоры с венграми и процесс в целом могут затянуться.
Британия закрыла для России консалтинг и бухгалтерию
Британия также в очередной раз расширила санкции в отношении России. Главная из новых мер - запрет оказывать России и ее фирмам услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.
"Вести бизнес с режимом Путина морально несостоятельно, и это помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине", - заявила по этому поводу министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Кроме того, Британия ввела санкции против "Камаза", ВГТРК, нескольких небольших российских изданий и нескольких сотрудников российских телекомпаний и газеты, а именно против ведущего программы "Однако" на "Первом канале"и вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева, ведущей и автора программ на ВГТРК Наили Аскер-заде, военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, военного корреспондента "Комсомольской правды" Александр Коца и работающего в англоязычной редакции RT ирландца Брайана Макдональда.
Кроме того, под санкции попало еще несколько высокопоставленных чиновников и менеджеров.
Учения в Беларуси
Беларусь утром в среду объявила большие учения - "внезапную проверку боеготовности".
Пока эти учения не выглядят серьезным поводом для беспокойства: массового передвижения войск в сторону Украины не видно, во всяком случае в открытых источниках, а украинские военные и пограничники вновь заверили, что готовы к гипотетическому вступлению Беларуси в войну.
Берл Лазар против Лаврова
Главный раввин России Берл Лазар совершил крайне несвойственный ему поступок и осудил представителя российского руководства, а именно министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранеее заявил, что у Гитлера якобы были еврейские корни.
"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку", - заявил Лазар в комментарии Jewish Telegraphic Agency (JTA).
Лавров отпустил реплику о еврейских корнях Гитлера в интервью итальянскому телевидению 1 мая. На замечание итальянского журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский - еврей, Лавров заявил, что у Гитлера тоже были еврейские корни, и что евреи сами бывают ярыми антисемитами.
Это заявление возмутило многих, и прежде всего - израильтян. Глава МИД Израиля и другие официальные лица резко осудили слова Лаврова, МИД России выступил с отповедью, еще больше разозлившей израильтян - и теперь израильская пресса пишет, что Израиль, который до сих пор пытался балансировать в российско-украинском протиборстве, снял возражения на реэкспорт третьими странами своего оружия в Украину и сам подумывает о военной помощи украинцам.