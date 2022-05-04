Война в Украине, день 70-й: Россия продолжает попытки атаковать, ЕС готовится ввести нефтяное эмбарго

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Евросоюз и Британия анонсировали новые серьезные санкции против России, главный раввин России призвал Лаврова извиниться перед еврееями, а положение на фронтах опять не изменилось.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения сторон.

Положение на фронтах 4 мая, на 70-й день войны, судя по сводкам, опять существенных изменений не претерпело.

Российская сторона ни о каких заметных территориальных приобретениях не рапортовала.

Украинский генштаб в вечерней сводке пишет, что российские войска в среду продолжали попытки наступать от Изюма на юг, на Лиман и Северодонецк (это северная часть восточного фронта), на границе Херсонской и Николаевской областей на юге, а также возобновили попытки штурма осажденной "Азовстали" в Мариуполе - но нигде, как утверждают украинские военные, успеха не добились.

Поэтапное нефтяное эмбарго Европы

Еврокомиссия обнародовала проект нового раунда санкций против России, которые могут нанести серьезный удар по российской экономике и бюджету.

Еврокомиссия предлагает:

поэтапно ввести эмбарго на импорт российской нефти;

отключить от SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк;

запретить в Европе три российских вещательных компании;

расширить санкционный список за счет высокопоставленных военных и других лиц, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Европа покупает очень много российской нефти. Но теперь намерена перестать это делать. На фото - нефтехранилище российского "Лукойла" в Брюсселе

Нефтяное эмбарго - это в денежном выражении потенциально самая мощная из мер, что Европа применила или может применить к Кремлю. В Европу идет 60% российского нефтяного экспорта. За два с половиной месяца войны ЕС заплатил России более 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ (но от газа несколько европейских стран в ближайшее время отказаться не могут без слишком большого ущерба для своей экономики).

Некоторые не могут быстро отказаться и от нефти, и поэтому, по сведениям из Брюсселя, некоторым странам - по крайней мере, Венгрии и Словакии - будет предложено избавляться от нефтяной зависимости от России медленнее, чем другим.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признает, что отказаться от российской нефти Европе будет непросто

"Скажем прямо: это будет непросто. Некоторые члены союза сильно зависят от российской нефти. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти. Мы максимально усилим давление на Россию, минимизировав влияние на нашу экономику", - сказала в среду Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что новый пакет санкций Евросоюз официально утвердит и введет в действие в течение нескольких дней. Правда, правительство Венгрии продолжает говорить, что не поддержит нынешнее предложение Еврокомиссии относительно нефтяного эмбарго, поэтому переговоры с венграми и процесс в целом могут затянуться.

Британия закрыла для России консалтинг и бухгалтерию

Британия также в очередной раз расширила санкции в отношении России. Главная из новых мер - запрет оказывать России и ее фирмам услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.

"Вести бизнес с режимом Путина морально несостоятельно, и это помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине", - заявила по этому поводу министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Под новый раунд британских санкций попал и бывший министр финансов России, соавтор перестроечной программы "500 дней" Михаил Задорнов, ныне глава банка "Открытие"

Кроме того, Британия ввела санкции против "Камаза", ВГТРК, нескольких небольших российских изданий и нескольких сотрудников российских телекомпаний и газеты, а именно против ведущего программы "Однако" на "Первом канале"и вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева, ведущей и автора программ на ВГТРК Наили Аскер-заде, военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, военного корреспондента "Комсомольской правды" Александр Коца и работающего в англоязычной редакции RT ирландца Брайана Макдональда.

Кроме того, под санкции попало еще несколько высокопоставленных чиновников и менеджеров.

Учения в Беларуси

Беларусь утром в среду объявила большие учения - "внезапную проверку боеготовности".

Пока эти учения не выглядят серьезным поводом для беспокойства: массового передвижения войск в сторону Украины не видно, во всяком случае в открытых источниках, а украинские военные и пограничники вновь заверили, что готовы к гипотетическому вступлению Беларуси в войну.

Автор фото, AFP Подпись к фото, За реплику о Гитлере и евреях-антисемитах Сергея Лаврова осудил даже всегда лояльный властям главный раввин России Берл Лазар

Берл Лазар против Лаврова

Главный раввин России Берл Лазар совершил крайне несвойственный ему поступок и осудил представителя российского руководства, а именно министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранеее заявил, что у Гитлера якобы были еврейские корни.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку", - заявил Лазар в комментарии Jewish Telegraphic Agency (JTA).

Лавров отпустил реплику о еврейских корнях Гитлера в интервью итальянскому телевидению 1 мая. На замечание итальянского журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский - еврей, Лавров заявил, что у Гитлера тоже были еврейские корни, и что евреи сами бывают ярыми антисемитами.