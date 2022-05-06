Amnesty International: все виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны

58 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Свежие могилы на кладбище в Буче

Британское отделение международной правозащитной организации Amnesty International опубликовало доклад, в котором задокументированы десятки случаев убийства мирных граждан в Буче, Бородянке и других населенных пунктах Украины в результате обстрелов и бомбардировок, а также непосредственно российскими военнослужащими.

Доклад основан на свидетельствах очевидцев, детальном изучении улик, таких как фрагменты боеприпасов, места попадания бомб, снарядов и ракет, а также на документах, оставленных самими российскими военными.

"Жизненно необходимо, чтобы все виновные, включая командование, были привлечены к ответственности", - заявила в связи с этим генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Обстрел жилых зданий в Бородянке

Автор фото, Dogukan Keskinkilic/Anadolu Agency via Getty Image

Amnesty International опубликовала доклад, в котором собрала десятки свидетельств очевидцев военных преступлений российской армии в Буче, Бородянке и многих других городах и селах Украины.

За 12 дней расследования сотрудники Amnesty побывали в украинских городах, где совершались преступления, и опросили 45 человек, которые лично наблюдали или знают из первых рук об убийствах родственников или соседей российскими солдатами и еще 39 человек, которые пережили или видели обстрелы жилых зданий в Бородянке 1 и 2 марта, в результате которых погибло не менее 40 мирных граждан, было разрушено 8 жилых домов и сильно пострадали окружающие строения.

В результате одного лишь авианалета 2 марта на здание 359 по Центральной улице погибло не менее 23 человек - большинство из них скрывалось в подвале.

"Я вышел из квартиры, чтобы поработать в гараже, а моя жена собиралась отвести в подвал пожилых соседей, - рассказал Amnesty житель дома 359 Василий Ярошенко. - Когда я был метрах в 150 от дома, я услышал мощный взрыв. Оглянувшись, я увидел огромный провал в середине здания, вся средняя часть дома обрушилась как раз над тем местом, где был подвал, в котором прятались люди. Среди погибших была и моя жена Галина".

По данным правозащитников, ни в самих зданиях, которые подверглись ударам, ни рядом с ними не было никаких военных целей, хотя по некоторым сообщениям, вооруженные люди периодически обстреливали из этих зданий или рядом с ними российскую военную технику.

Тем не менее, как отмечает Amnesty International, сознательный обстрел жилых домов или нанесение непропорционалных ударов является военным преступлением.

Убийства в Буче: свидетельства очевидцев

Автор фото, Scott Peterson/Getty Images

Как выяснили следователи Amnesty, в городе Буча в период с 4 по 19 марта по крайней мере пятеро мужчин были расстреляны без суда и следствия российскими военными.

Одним из погибших был отец двоих детей, 43-летний Евген Петрашенко, убитый в собственном доме 4 марта. По словам его вдовы Татьяны, которая в это время пряталась в подвале, Евген пошел помогать соседям, пока российские солдаты вели обыски по всему дому. Его тело было обнаружено на следующий день.

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"Евген лежал мертвым на кухне, он был убит выстрелом в спину, - рассказала Татьяна Петрашенко, которой российские военные позволили подняться в квартиру. - Его тело пролежало там до 10 марта, пока мы не смогли похоронить его во временной могиле прямо во дворе дома".

На месте убийства следователи Amnesty обнаружили две пули и три гильзы от характерных бронебойных патронов 7N12, которыми пользуются некоторые спецподразделения российской армии, в том числе и части 104-й дивизии ВДВ, которые, как известно, квартировались в Буче.

В соседних с Бучей городах и селах следователи собрали дополнительные свидетельства убийств, в том числе казней без суда и следствия, причем часто у жертв были связаны руки, а на некоторых телах имелись признаки пыток.

Иногда жертвами становились люди, пытавшиеся покинуть зону боевых действий на машинах.

"В автоколонне были только гражданские. Почти во всех машинах были дети. Когда мы доехали до лесополосы, раздались выстрели, сначала одиночные, потом - очередями, - рассказал Amnesty Алексей Сычевский, у которого в результате такого обстрела погибли жена и отец. - Пули попали в первую машину, и вся колонна остановилась. Мы были во второй машине, и тоже встали. И тут в нашу машину попало сразу шесть или семь пуль. Мой отец был убит наповал пулей в голову, в жену попали осколки, ребека тоже ранило".

Хаос при опознании жертв

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Следователи Amnesty, побывавшие в апреле в Буче, Бородянке и соседних с ними городах и селах, отмечают, что многие родственники погибших, чьи останки были извлечены из развалин или братских могил, были недовльны ходом опознания и тем, как обращались с телами покойных.

Родственники жаловались, что процесс эксгумации и опознания проходил хаотично, их не оповещали своевременно о результатах, а в некоторых случая опознания проводились с ошибками.

За преступлениями должно последовать наказание

"Преступления, совершенные российскими войсками и задокументированные нами, включают как удары без разбора так и умышленные убийства мирных жителей, - цитируется в докладе заявление генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар, побывавшей вместе со следователями в Украине.

Автор фото, Reuters

"Мы встречались с семьями, чьи родственники погибли в ходе этих ужасающих нападений, и жизнь которых навсегда изменилась после российского вторжения".

"Мы поддерживаем их требование справедливости и призываем власти Украины, МУС и другие организации обеспечить сохранность улик, которые позволили бы в будущем провести процесс по военным преступлениям. Жизненно необходимо, чтобы все виновные, включая командование, были привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

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