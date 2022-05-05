Крупнейшего колумбийского наркобарона Отониэля выдали США

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Усуга в окружении военных

Бывшего главаря крупнейшего колумбийского наркокартеля "Клан залива" экстрадировали в США. Наркобарона Даиро Антонио Усуга по прозвищу Отониэль задержали в октябре прошлого года. Его поимку называли таким же важным событием, как и задержание знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара.

"Я хочу сказать, что Отониэль экстрадирован", - написал президент Колумбии Иван Дуке в "Твиттере".

Самый опасный наркобарон в мире, как его назвал Дуке, был передан представителям американского Управления по борьбе с наркотиками в среду. В США его обвиняют в ввозе не менее 73 тонн кокаина в период с 2003 по 2012 годы.

Экстрадицию больше всего опасаются наркоторговцы, и именно этим инструментом охотно пользуется Колумбия, один из главных союзников США в Латинской Америке.

Наркоторговца после семи лет поисков наконец задержали в октябре прошлого года. С тех пор Отониэль содержался в тюрьме строгого режима в Боготе.

"Этого преступника мы экстрадировали для отбывания наказания за торговлю наркотиками в США, - сказал президент Колумбии Иван Дуке. - Но я хочу подчеркнуть, что после этого он вернется в Колумбию, где ему придется заплатить за преступления против этой страны".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наркобарона арестовали в октябре прошлого года. Колумбийские власти установили вознаграждение в 800 тысяч долларов за информацию о его местонахождении, а США за его поимку предлагали 5 млн долларов.

Отониэль до задержания был самым разыскиваемым преступником в Колумбии. Колумбийские власти установили вознаграждение в 800 тысяч долларов за информацию о его местонахождении, а США за его поимку предлагали 5 млн долларов.

Он прятался в джунглях в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой.

Убежище наркобарона было окружено восемью кольцами охраны.

Наркобарон использовал целую сеть убежищ, чтобы менять местоположение и уходить от преследующих его властей. Чтобы затруднить слежку, он не пользовался мобильным телефоном и поддерживал связь с внешним миром с помощью курьеров.

В операции принимали участие 500 военных при поддержке 22 вертолетов. Один полицейский погиб. Сам Отониэль позднее сказал Колумбийскому специальному трибуналу по вопросам мира, что сдался.

Колумбийский специальный трибунал по вопросам мира был создан с целью восстановления справедливости для жертв полувекового конфликта между повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) и правительством.

Адвокаты наркобарона возражали против его экстрадиции и говорили, что ему должно быть позволено дать показания перед специальным трибуналом и признаться в своей роли в конфликте.

Чем занимается "Клан залива"

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Отониэль считался главой так называемого "Клана залива" (Clan del Golfo) - могущественной криминальной организации, которая занимается торговлей наркотиками, торговлей людьми, незаконной добычей золота и вымогательством.

США характеризуют банду как "хорошо вооруженную и крайне склонную к насилию" организацию.

Группировка функционирует в 10 из 32 провинций Колумбии, а также имеет влияние за рубежом.

Отониэль стал главой "Клана залива" после того, как прежний лидер - его брат, известный как Джованни, - был убит в ходе полицейской операции в 2012 году, когда встречал Новый год.

В настоящий момент в рядах "Клана" состоят порядка 1200 вооруженных боевиков, причем ключевые посты занимают в основном члены семьи Усуга. За последние годы участников банды арестовывали в Аргентине, Бразилии, Гондурасе, Перу и Испании.

Известно, что она контролирует многие из каналов контрабанды наркотиков из Колумбии в другие страны - в частности, в США и Россию.