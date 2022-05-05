В Индии девушка пришла в полицию, чтобы заявить об изнасиловании. Ее изнасиловали снова

43 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сексуальное насилие над женщинами и девочками вызвало множество протестов в индийских городах

Индийский полицейский арестован по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки, которая пришла в участок, чтобы сообщить о групповом изнасиловании.

Изнасилования, в том числе групповые, давно стали привычными в Индии. Согласно самым свежим данным, в 2020 году, последнем году, за который доступны данные о преступности, в Индии было изнасиловано 28 379 женщин и девочек - в среднем каждые 18 минут.

Об инциденте в штате Уттар-Прадеш на севере Индии стало известно только на этой неделе после того, как жертве, подростку из общины далитов - низшей ступени индуистской кастовой системы, - удалось подать жалобу в полицию.

В своей жалобе она сообщила, что подверглась групповому изнасилованию четырьмя мальчиками, которые 22 апреля увезли ее в соседний штат, но через несколько дней ей удалось сбежать. 27 апреля она обратилась в отделение полиции, где ее снова изнасиловали.

Подозреваемый, находившийся в бегах, был задержан в среду. Ему предъявили обвинение в соответствии с Законом о защите детей от сексуальных преступлений.

Одновременно полиция задержала еще четырех человек и родственницу девушки, которая, как сообщается, находилась в помещении полицейского участка во время изнасилования. Среди арестованных - начальник сельского полицейского участка в Лалитпуре в штате Уттар-Прадеш, сообщил представитель полиции штата.

Двадцать девять других должностных лиц, находившихся в полицейском во время предполагаемого нападения, были отстранены от исполнения своих обязанностей.

"К тем, кто будет признан виновным, будут приняты строгие меры, - сказал в четверг агентству Рейтер высокопоставленный офицер полиции Прашант Кумар. - Жертва изнасилования госпитализирована в районную больницу для лечения".

Проблема остается

Новость об инциденте вызвала возмущение в индийских социальных сетях. Политики и активисты потребовали принять срочные меры и защитить женщин.

"Если полицейские участки небезопасны для женщин, то куда они пойдут жаловаться? - написала в "Твиттере" Приянка Ганди Вадра, высокопоставленный член оппозиционной партии Конгресс. - Не задумывалось ли правительство [Уттар-Прадеша] о том, чтобы увеличить количества женщин-офицеров в полицейских участках, чтобы сделать их безопасными для женщин?"

Индийские законы об изнасиловании и правила вынесения приговоров были пересмотрены после группового изнасилования студентки в декабре 2012 года в Нью-Дели, получившего значительную известность. Позже она скончалась от травм, полученных во время нападения.

Инцидент попал в заголовки газет по всему миру и привел к массовым протестам в Дели. Индия была вынуждена ввести новые жесткие законы для борьбы с преступлениями сексуального характера. Четверо мужчин были казнены в 2020 году после того, как были признаны виновными в совершении преступления.

В 2018 году Индия ввела смертную казнь в качестве наказания за изнасилование девочек младше 12 лет в ответ на общественное давление после серии нападений на детей.

Но количество правонарушений остается высоким: согласно последним официальным данным, в 2020 году, последнем году, за который доступны данные о преступности, в Индии было изнасиловано 28 379 женщин и девочек - в среднем каждые 18 минут.

Однако правозащитники утверждают, что на деле это число гораздо выше, поскольку многие жертвы сексуального насилия не обращаются в полицию.

Власти штата Уттар-Прадеш подвергаются особо острой критике.

В 2020 году штат попал в заголовки газет после смерти 19-летней женщины, сообщившей о групповом изнасиловании и жестоком нападении. Полицейские и представители администрации ночью тайно кремировали ее тело без согласия ее семьи.