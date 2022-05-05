Футболка Марадоны продана за $9 млн. Именно в ней он забил англичанам гол "рукой Бога"
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Футболка, в которой легендарный Диего Марадона дважды забил англичанам на чемпионате мира 1986 года, включая печально известный гол "рукой Бога", ушла с аукциона за 9,3 млн долларов. Это новый рекорд продаж спортивных реликвий на аукционах.
Предыдущий рекорд в спортивной одежде принадлежал майке-джерси легенды бейсбола 20-х годов прошлого века Бейба Рута: в июне 2019 года она ушла с молотка в Нью-Йорке почти за 6 млн долларов.
А общим рекордом аукциона для любых спортивных памятных вещей считается оригинальная рукопись Олимпийского манифеста 1892 года, которая была продана на Sotheby's за 8,8 млн долларов в декабре 2019 года.
"Рука Бога"
"Эта историческая футболка - осязаемое напоминание о важном моменте не только в истории спорта, но и в истории XX века", - заявил глава отдела Sotheby's по одежде и современным предметам коллекционирования Брам Вахтер.
До последнего времени она принадлежала полузащитнику английской сборной Стиву Ходжу, который обменялся футболками с Марадоной после матча, который англичане проиграли со счетом 1:2.
С разрешения Ходжа (чья автобиография вышла под заголовком "Человек в футболке Марадоны"), в течение последних 20 лет футболка выставлялась в Национальном музее футбола в Манчестере.
Два гола
На 52-й минуте, при счете 0:0, находясь в штрафной соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота.
Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти - рукой Бога".
Еще через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как "гол столетия". Он получил мяч на своей половине поля и начал движение к воротам соперников, обводя одного игрока за другим. Пройдя пятерых футболистов английской сборной, он обвел вратаря и забил гол.
Не та футболка?
Дочь умершего в 2020 году Марадоны Далма, однако, выразила сомнение, что проданная за рекордную сумму футболка - та самая.
"Ходж думает, что у него футболка моего отца со второго тайма, но это не так. У него футболка, в которой отец играл в первом тайме", - сказала она.
Однако Sotheby's настаивает на том, что это та самая футболка.
"Прежде чем выставить эту футболку на продажу, мы тщательно изучили ее и провели научное исследование, чтобы убедиться, что Марадона носил ее во втором тайме, когда забил два гола", - сообщил представитель аукционного дома.
По его словам, сотрудники тщательно сопоставили уникальные детали на различных элементах футболки, включая нашивку, полосы и номер.
Кроме того, сам Марадона в своей книге "Прикосновение Бога" вспоминает, как подарил ее Ходжу в конце матча.
На аукционе за футболку Марадоны боролись семь человек. Имя покупателя Sotheby's не назвал.
Аргентинская футбольная ассоциация, принимавшая участие в торгах, выразила огорчение итогами. "Очень жаль, что нам не удалось заполучить футболку-символ нашей национальной сборной", - сказал президент ассоциации Клаудио Тапиа.
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