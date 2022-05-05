Пророссийский блогер из Украины Анатолий Шарий задержан в Испании по делу о госизмене

19 минут назад

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Автор фото, SuperSharij/YouTube

В Испании задержан пророссийский блогер и политик Анатолий Шарий, которого Служба безопасности Украины подозревает в госизмене. Следователи считают, что он вел противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности в информационной сфере. Чем известен Шарий и почему многие в Украине рады его задержанию?

Как сообщила пресс-служба СБУ, 4 мая Шария задержала испанская полиция.

"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами, в частности, Национальной полицией Испании и офисом атташе МВД Испании в Украине. Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо, - говорится в сообщении СБУ. - Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур".

Шария в Украине подозревают не только в госизмене, но и "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

"Нашего полку прибыло"

Процедура экстрадиции Шария в Украину будет запущена в ближайшее время, сказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он на территории Украины будет завтра, слишком оптимистично, но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня сомнений нет", - заявил Вениславский (цитата по Интерфаксу-Украина).

Сам Анатолий Шарий ранее утверждал, что дело против него - "чисто политическое", связанное с тем, что его партия набирает рейтинги. На YouTube-канал блогера были подписаны почти три миллиона человек. Вскоре после начала российского вторжения в Украину аккаунты Шария в соцсетях на украинской территории были заблокированы.

Его "Партия Шария" на выборах 2019 года набрала 2,23%, не пройдя 5-процентный барьер. Кум Путина, бывший лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, против которого в Украине тоже в итоге завели уголовное дело о госизмене, рассматривал соратников Шария как потенциальных союзников.

"Можем считать, что нашего полку прибыло - есть ещё политические силы, готовые бороться с бесправием, беззаконием, внешним управлением, антироссийской истерией и пещерной русофобией", - писал Медведчук в своем "Твиттере" в 2020 году.

19 марта этого года Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность "Партии Шария" на время военного положения.

Корреспондент Би-би-си в Украине Святослав Хоменко:

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В ночь российского вторжения в Украину на Анатолия Шария было больно смотреть. Прямо посреди ночи он начал стрим, который в итоге продлился десять часов. В прямом эфире он обескураженно зачитывал новости о бомбардировках по всей Украине, а на вопросы своих зрителей, которым на протяжении нескольких лет до того объяснял "за политику", "Толя, что происходит?" - искренне отвечал: "То, что происходит сейчас, мне тяжело понять вообще".

Тогда казалось, что в это самое время в прямом эфире происходило обнуление электоральной базы Шария-политика и украинской базы потребителей Шария-блогера. Бывший журналист, обладающий известной степенью харизмы и хорошим слогом, он был лидером мнений для молодых и активных граждан Украины, которые не особо интересовались политикой, но занимали критическую по отношению к украинской власти - что при Порошенко, что при Зеленском - позицию.

Короткие видеоблоги Шария, в которых политика Киева едко критиковалась (то, что эти ролики часто были насквозь манипулятивными, оставим за кадром), набирали сотни тысяч просмотров. Во время одной из онлайн-пресс-конференций Сергея Лаврова Шарию было позволено задать вопрос, надо понимать, от имени украинского гражданского общества - даром что сам он не первый год проживал в Испании.

Партия Шария на последних местных выборах попала в горсоветы крупных городов юга Украины. Одним словом, Шарий был одним из самых заметных деятелей пророссийского спектра в Украине (согласно данным СБУ, он содействовал российским информационным спецоперациям на протяжении десяти лет) и какими-никакими перспективами обладал.

Российские ракеты, прилетающие на вполне русскоязычные города Украины, российские солдаты, мародерствующие в городках под Киевом, мягко говоря, делали риторику Шария менее актуальной.

В самом начале вторжения Шарий дистанцировался от политики: согласно его заявлениям, его сторонники в Украине сконцентрировались на помощи - транспортом, продуктами, медикаментами - тем, кто в ней нуждается. Но прошло буквально несколько недель - и Шарий вернулся к риторике, которую очень многие в Украине воспринимают как искусные манипуляции, создаваемые в интересах России.

Зеленский, следует из новых роликов Шария, "диктатор на минималках", ведущий бездарную экономическую политику и санкционирующий чуть ли не казни своих оппонентов. "Накачка Украины оружием" аукнется тем, что "экстремистские праворадикальные группировки" начнут использовать эти вооружения в Европе. Украина, не исключено, продумывает планы дестабилизации Приднестровья.

Одним словом, методичка российской пропаганды, только адаптированная под потребности украинской публики.

За развитием этого нарратива можно было бы следить, гадая, сумел ли бы Шарий вернуться к былым вершинам популярности. Проблема только в том, что после 24 февраля изменилось слишком многое: и в поведении украинских властей, доселе не слишком усердствовавших в преследовании Шария, и в отношении европейских государств к "мягкой силе" российской пропаганды.

Визит группы украинских активистов к испанской вилле Шария в конце марта и потасовка, пресеченная полицией, могли быть предвестницей грядущих проблем для блогера-политика. В следующий раз Украина навестила Шария в виде ордера на арест и просьбы об экстрадиции, и в этот раз отделаться малой кровью у него не вышло.

Исход экстрадиционного разбирательства в испанском суде, разумеется, сейчас предугадать сложно, однако это не мешает многочисленным противникам Шария отмечать день его задержания как полноценный праздник.

Автор фото, Alamy

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