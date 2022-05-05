Великобритания отозвала у Мосбиржи статус признанной. Стоит ли инвесторам нервничать?

час назад

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Автор фото, Artem Geodakyn/TASS

Главная российская биржа лишилась полученного в 2021 году статуса признанной. Для британских инвесторов это значит, что они теперь не имеют право на получение налоговых льгот, если торгуют на ней. Для российских инвесторов отзыв статуса Великобританией ничего не меняет. Для России в целом это означает, что страна становится еще менее привлекательной для иностранных инвестиций.

"Отзыв статуса Мосбиржи дает однозначный сигнал: Россия - не место для новых инвестиций", - заявила финансовый секретарь британского минфина Люси Фрейзер.

Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной в четверг утром, говорится на сайте британского правительства. Этот статус Мосбиржа получила в начале 2011 года. О том, что он будет отозван, стало известно в апреле 2022-го.

Что это значит для инвесторов

Для инвесторов из России все по-старому - отзыв статуса для них ничего не меняет.. Новость в первую очередь адресована британским инвесторам, которые торгуют ценными бумагами на российской площадке.

Если биржа признанная, они имеют право на получение налоговых льгот. В частности, могут не платить налог с купонного дохода. Непризнанная биржа таких оснований не дает, уточняется в сообщении на сайте британского правительства.

Это делает инвестиции в Россию менее привлекательными для инвесторов из Великобритании. Но факторов, лишающих такие инвестиции привлекательности, и без того так много, что отзыв статуса - капля в море.

В сообщении британского правительства подчеркивается, что отзыв статуса - это ответная мера на ограничения для иностранных инвесторов в России. Таким образом власти Великобритании выражают свое несогласие с тем, что с 28 февраля нерезиденты не могут совершать сделки на Мосбирже. Аналитики называют это одной из причин стабильности ее индекса: иностранцы не могут избавиться от российских активов, даже если хотят.

"Это значит, что биржа больше не соответствует нормальным коммерческим стандартам", - сказано в сообщении британского ведомства.

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