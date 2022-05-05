"Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах". Эмбер Херд дает показания в суде

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Давая показания, Эмбер Херд не всегда могла совладать с собой

Актриса Эмбер Херд заявила в суде, что ее бывший муж, звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп, был одержим ревностью, колотил кулаками по стене и бил ее в пьяном и наркотическом угаре. Депп все обвинения отрицает.

Херд впервые выступала в качестве свидетеля по делу о клевете, возбужденному против нее бывшим мужем. Она утверждает, что домашнее насилие с его стороны началось в 2012 году.

Херд рассказала присяжным о пьянящих первых днях их отношений и более поздних случаях предполагаемого физического насилия.

"Он был любовью всей моей жизни, - сказал Херд. - Но он был и кем-то другим. И этот другой был ужасен".

58-летний Депп подал иск против 36-летней Херд из-за статьи, которую она написала для газеты Washington Post в декабре 2018 года. В ней она назвала себя "общественным деятелем, представляющим пострадавших от домашнего насилия".

Херд не назвала Деппа в статье по имени. Однако тот подал на нее в суд за намеки в тексте, позволяющие предположить, что именно он был инициатором домашнего насилия, и требует возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов.

Херд подала встречный иск, требуя 100 миллионов долларов и утверждая, что в браке с Деппом она подвергалась "безудержному физическому насилию и жестокому обращению".

Херд рассказала, что их роман с Деппом начался во время пресс-тура 2011 года для фильма "Ромовый дневник", в котором они снялись вместе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пара познакомилась на съемках фильма "Ромовый дневник", вышедшего на экраны в 2011 году

Херд сказала, что по уши влюбилась в Деппа, но ситуация начала меняться в 2012 году.

"Когда он впервые начал пить, я особо об этом не думала, - рассказала суду Херд. - Он исчезал, а потом возвращался. Он просто стал другим".

По ее словам, Депп впервые ударил ее после того, как она посмеялась над одной из его татуировок.

Депп также ревновал и подозрительно относился к ее друзьям и коллегам-актерам.

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"Он обвинял меня в интрижках, - сказал Херд. - Я пыталась разрядить ситуацию, пыталась объяснить ему, что не сплю с этим людьми. Едва мне начинало казаться, что я убедила его, он тут же начинал подозревать меня в связях с кем-то еще. Сначала были обвинения, а потом он взрывался. Он бросал стакан или переворачивал стол, а затем колотил кулаками по стене прямо рядом с моей головой".

Она сказала, что Депп несколько раз давал ей пощечины и удары, и рассказала о ссоре в марте 2013 года.

"Джонни ударил меня. Я ушла от него, и от этого все стало еще хуже, - сказала она. - Мы поругались. Я не знаю, сколько раз он ударил меня по лицу, но я помню, как лежала на полу в своей квартире".

По словам Херд, пристрастие Деппа к алкоголю и наркотикам "коррелировало с насилием".

"Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах. Джонни на опиатах сильно отличается от кокаинового Джонни, который, в свою очередь, сильно отличается от Джонни на метаквалоне", - сказала она.

Херд рассказала, что Депп часто исчезал, чтобы протрезветь, и по возвращении говорил ей, что завязал.

"Он возвращался чистым и трезвым, был очень милым и извинялся, и у нас снова было все хорошо", - сказала она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Интересы Эмбер Херд защищает команда адвокатов

Дон Хьюз, психолог, нанятая юридической командой Херд, заявила во вторник, что актриса страдает от посттравматического стрессового расстройства в результате насилия со стороны интимного партнера.

Выводы Хьюз противоречат выводам доктора Шеннон Карри, выступавшего в качестве свидетеля со стороны Деппа, который сказал, что у актрисы нет посттравматического стрессового расстройства, но она страдает расстройством личности.

Ранее Депп давал показания в суде в течение четырех дней. Он отрицал, что когда-либо подвергал Херд физическому насилию, и утверждал, что именно она часто применяла по отношению к нему физическую силу.

Его адвокаты также привлекли к суду экспертов, которые свидетельствовали, что из-за обвинений он лишился значительных доходов, в том числе 22,5 млн долларов за пятую часть франшизы "Пираты Карибского моря".

В ноябре 2020 года в Лондоне Депп уже проиграл отдельное дело о клевете, которое он возбудил против издания The Sun за то, что оно назвало его "избивателем жен".

Депп и Херд познакомились в 2009 году на съемках "Ромового дневника" и поженились в феврале 2015 года. Их развод был оформлен два года спустя.

Ожидается, что судебный процесс в Вирджинии продлится еще как минимум месяц.

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