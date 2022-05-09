Первые леди Украины и США встретились в Ужгороде

24 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Елена Зеленская (слева) и Джилл Байден встретились в школе в приграничном Ужгороде

Первая леди США Джилл Байден встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской в день, когда Вашингтон объявил о новых санкциях против России.

Первые леди познакомились в школе приграничного Ужгорода.

Это было первое появление Елены Зеленской на публике с начала российского вторжения в Украину.

Встреча двух первых леди состоялась в школе, которая в настоящее время используется в качестве временного приюта для вынужденных переселенцев.

Джилл Байден сказала, что хочет "показать, что народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины", добавив, что жестокая война, которая идет уже третий месяц, должна быть остановлена.

Елена Зеленская назвала посещение первой леди США Украины во время войны "смелым поступком".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зеленская назвала визит Джилл Байден в Украину "смелым поступком"

Она добавила, что дата визита - День матери, который отмечают и в Украине, и в США, - была символичной.

"Мы чувствуем вашу любовь и поддержку в такой важный день", - сказала Зеленская.

Новые санкции

США объявили о новых санкциях, в том числе ограничениях на выдачу виз 2600 россиянам и белорусам.

Под санкции Вашингтона также попали три российских телеканала и руководители "Газпромбанка".

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что новые санкции США коснутся 27 руководителей "Газпромбанка". Однако эти меры не замораживают активы банка и не запрещают сделки с ним.

Также пока неясно, кто находится в списке из 2600 россиян и белорусов, на которых распространяются визовые ограничения.

Между тем лидеры "Большой семерки" заявили, что намерены постепенно отказаться от российской нефти и запретить ее импорт.

О новых санкциях было объявлено после видеоконференции лидеров G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем заявлении лидеры стран "семерки" осудили президента России Путина, заявив, что "его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джастин Трюдо встретился с Владимиром Зеленским в Украине

Также Украину посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и спикер Бундестага Германии.

Трюдо объявил, что Канада отправляет новое оружие и технику для украинской армии, а также вводит ряд новых санкций в отношении российских физических лиц и компаний.

"Путин должен понять, что Запад полон решимости противостоять тому, что он делает, - позже сказал Трюдо в интервью агентству Рейтер. - Его незаконная война, эскалация, решение пересечь красные линии, продолжив вторжение в Украину, означает, что мы сделаем все возможное, чтобы он проиграл".

Великобритания также объявила о новом пакете санкций в отношении России и Беларуси, направленных на торговлю, на сумму 1,7 млрд фунтов.

ЕС представил шестой пакет санкций против России, но пока не смог договориться о некоторых мерах, включая поэтапный запрет на российскую нефть.

Дипломаты заявили, что Венгрия все еще препятствует прогрессу в окончательной доработке нового пакета санкций.

Страны ЕС расходятся во мнениях относительно того, как скоро они смогут избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Европа получает около 40% природного газа из России.

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