Вучич: заявления Путина о Косово усложняют позицию Сербии

час назад

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Автор фото, EPA/TASS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что заявления президента России, сравнившего ситуации с признанием независимости самопровозглашенных республик Донбасса и Косово, осложнило позицию Белграда.

"Заявления президента [России Владимира] Путина еще больше усложнили ситуацию. Боюсь, что в экономическом плане все станет намного сложнее", - сказал Вучич после своего визита в Берлин, где встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Ранее в интервью немецкой газете Handelsblatt Вучич заявил, что Путин, по его мнению, использует ситуацию в Косово в своих интересах.

26 апреля Путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР на основании прецедента республики Косово, законность решения о провозглашении независимости которой была признана Международным судом ООН.

"Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны", - сказал тогда Путин.

Гутерриш в ответ напомнил, что ООН не признала независимость Косово.

Сербия, как и Россия, независимость Косово не признает. Косово, согласно сербской конституции, является частью Республики Сербия.

После вторжения России в Украину Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую Москву, но не присоединилась к международным санкциям.

Сербия согласна с европейцами в оценке характера конфликта на Украине, но не верит в политику санкций, объяснял Вучич.

"Мы были жертвами санкций десятилетиями и мы не верим в политику санкций. Среди стран ЕС до сих пор продолжаются дискуссии, например, о нефтяном или газовом эмбарго. У нас есть свои интересы. И мы еще не входим в ЕС. К сожалению", - сказал президент Сербии в интервью Handelsblatt.

В пятницу Вучич, недавно избравшийся на второй президентский срок, должен выступить с обращением к нации, в котором, как ожидается, будет затронута тема антироссийских санкций.

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В четверг вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что снижение зависимости страны от единственного поставщика газа - России - необходима для энергобезопасности страны.

"Настал последний момент, чтобы сделать все возможное, чтобы у нас было больше поставщиков, чтобы мы были в безопасности. Увеличение энергобезопасности и диверсификация во многих странах Европы должны были произойти ранее, а не так, чтобы мы дождались кризиса и поняли, насколько плохо зависеть от одного поставщика, кто бы он ни был", - сказала Михайлович (цитата по РИА Новости).

Это заявление она сделала на встрече по вопросу диверсификации поставок газа, в которой принимали участие министры из Болгарии, Румынии, Северной Македонии, Греции, Турции, Азербайджана и Украины, а также представители Еврокомиссии.

ЕС пока не обсуждает газовое эмбарго, хотя и обещает сократить закупки в России на две трети к концу года. Накануне Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС ужесточить санкции против России за войну в Украине и решиться на поэтапное нефтяное эмбарго.

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