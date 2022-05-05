Израиль заявил, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях и Гитлере

38 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путин и Беннет последний раз встречались в октябре 2021 года в Сочи

Президент России Владимир Путин извинился за слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о "еврейских корнях" Адольфа Гитлера, заявили в офисе премьер-министра Израиля. В Кремле сообщили, что Путин поговорил по телефону с Нафтали Беннетом, но не упомянули об извинениях.

"Беннет [в ходе телефонного разговора] принял извинения Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента России к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - сообщили в офисе израильского премьера.

В Кремле также сообщили о телефонном разговоре, состоявшемся между президентом России и израильским премьером, однако не упомянули о том, что Путин принес ему извинения.

Согласно сообщению Кремля, в ходе разговора "лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля", Путин попросил "передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия", а Беннет "отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом".

Слова, за которые, согласно сообщению израильской стороны, пришлось извиняться Путину, прозвучали в интервью Лаврова итальянскому каналу Mediaset, вышедшем 1 мая.

В нем Лавров в ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в нацизме, если ее президент Владимир Зеленский - еврей, заявил, что у Адольфа Гитлера тоже предположительно была "еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты", как правило, евреи.

Заявления российского министра вызвали волну возмущения - как в еврейских организациях по всему миру, так и у представителей правительства Израиля. В МИД Израиля был вызван российский посол для "разъяснительной беседы".

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи, цель которой "состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность".

А глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что высказывания Лаврова "не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой".

В ответ МИД России опубликовал заявление, в котором утверждалось, что Израиль участвует в поддержке "неонацистского режима" в Киеве и что некоторые евреи помогали осуществлять Холокост.

"Пока есть отношения с Израилем, то вроде как мы не совсем в изоляции"

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По мнению политолога Аббаса Галлямова, тот факт, что Путин признал, что российский МИД во главе с Лавровым был неправ и извинился, это свидетельство того, что президент России "еще сохраняет какую-то адекватность".

"Как минимум, он не хочет ссориться с Израилем. Это важная вещь. Пока есть отношения с Израилем, то вроде как мы не совсем в изоляции. Потому что ощущение, что против нас весь мир - ввергает в шок электорат Путина. В этом смысле отношения с Израилем - это луч света в темном царстве. И этот луч погасить - это верх глупости", - сказал Галлямов Би-би-си.

Конфликт, судя по всему, возник, когда Лавров в интервью, когда его приперли к стенке, для красного словца совершил действие, которое, очевидно, обидно для израильтян, считает политолог. А дальше, рассуждает он, включилась традиционная логика Кремля: "никто не имеет права нас обвинять; мы во всем правы; а кто нас пытается обвинить - тот враг".

"И тут проблема в том, что для Кремля неприемлемы извинения, поскольку действует такая "пацанская логика", что извиняются слабые. Но в итоге время показывает, что такая логика заводит в тупик. Потому что Израиль - последний из государств первого мира, кто еще не порвал отношения с Россией, кто в принципе пытался их сохранить, кто не присоединялся к санкциям и не поставлял серьезное вооружение Украине, хотя она обращается с такими просьбами", - напомнил эксперт.

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