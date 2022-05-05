71-й день войны: бои за "Азовсталь", "бабушка с красным флагом" эвакуировалась из-под российских обстрелов

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Обычный двор в Мариуполе

Украинские военные говорят, что на территории "Азовстали" в Мариуполе продолжаются бои, российские власти отрицают, что штурм завода возобновился. Из города по гуманитарному коридору при поддержке ООН и Красного Креста вывезли 344 беженца.

Что происходит на "Азовстали"

Автор фото, Maxar Подпись к фото, Спутниковые снимки "Азовстали" 29 апреля

Представители полка "Азов" обвиняют российские власти в возобновлении атаки на завод "Азовсталь". Заместитель командира полка "Азов" в Мариуполе Святослав Паламар опубликовал видеообращение, в котором заявил, что российские военные не дают эвакуировать мирных жителей с территории завода "Азовсталь", вопреки обещаниям организовать гуманитарные коридоры.

Паламар утверждает, что российские военные прорвались на территорию "Азовстали" три дня назад и продолжают обстрел завода, где могут прятаться до 200 мирных жителей.

Он обратился к международному сообществу за помощью в эвакуации мирных жителей и призвал президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы эвакуировать раненых бойцов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия не возобновляла штурм завода, который остается единственным незанятым российскими войсками участком Мариуполя.

"Вы были свидетелями, публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось", - заявил он.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно подтвердить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

Как идет эвакуация из Мариуполя

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беженцы из Мариуполя в Запорожье

Сегодня ночью в Запорожье приехали 344 беженца из Мариуполя. В основном это женщины, дети и пожилые люди, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Эвакуация прошла по гуманитарному коридору при поддержке ООН и Красного Креста. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, беженцев на месте встречают представители украинских властей и помогают им обустроиться.

Помимо беженцев из самого города, Зеленский сказал, что удалось также вывезти 150 человек с "Азовстали".

Ранее российские военные заявили, что гуманитарные коридоры будут открыты с 08:00 до 18:00 по московскому времени (с 05:00 до 15:00 по Гринвичу) каждый день. В этот период российские силы обещали прекращать любые боевые действия, чтобы люди смогли уехать на безопасное расстояние от "Азовстали".

Первый замглавы администрации президента России открыл памятник в Мариуполе

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в 2019 году

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Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко приехал накануне в Мариуполь, где открыл памятник бабушке с советским флагом.

В начале апреля в СМИ появился ролик, в котором пенсионерка вышла встречать украинских солдат с красным советским знаменем, перепутав их с российскими военными.

Пожилая женщина живет в Харьковской области всего в 12 километрах от границы с Россией. После того, как ее показали по российскому телевидению, бабушку превратили в новый символ поддержки российской армии в Украине. Предполагается, что аналогичные памятники будут установлены в российских городах.

Сегодня стало известно, что "бабушка с красным флагом" эвакуировалась из-под российских обстрелов и сейчас находится в одной из больниц Харькова.

С ней пообщался сотрудник украинского государственного Центра стратегических коммуникаций и инфобезопасности Дмитрий Галко. Как выяснилось, бабушку зовут Анна Ивановна Иванова и она вышла встретить россиян, что пришли к ней в деревню, и сказать, чтоб больше не громили, а мирно решали бы вопросы.

"Паршиво, что Россия пошла... так... с войной на нас. Очень паршиво, - сказала Анна Иванова в беседе с Галко. - Я не думала, что он так будет громыхать нас".

Украинская разведка сообщала, что Кириенко приехал в Мариуполь, чтобы организовать там парад победы 9 мая.

По данным украинских властей, за время вторжения в Мариуполе погибли десятки тысяч мирных жителей.

Заявления украинцев о наступлении на Харьковском и Изюмском направлениях

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия перешла к контрнаступлению на нескольких направлениях. Такие данные он предоставил во время разговора с американским генералом Марком Милли.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", - говорится в заявлении.

Кроме того, Залужный обратил внимание на то, что российская армия возобновила использование крылатых ракет.

"В течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. По состоянию на вчерашний вечер, было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории", - добавил он.