Замороженные активы, сложности с пивом и смена брендов. Главные экономические новости за день

33 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Замороженные миллиарды

Швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse в первом квартале 2022 года заморозил активов на 10,4 млрд швейцарских франков (10,6 млрд долларов) из-за санкций, которые были введены против России. Об этом банк сообщил в своей отчетности, а первым это заметил портал Frank RG.

Эти активы теперь находятся на ответственном хранении банка. Он их никуда не инвестирует.

Для банка это небольшие потери - всего 4% активов, которые находятся под его управлением, связаны с российскими клиентами. Однако банк предупредил, что по части открытых сделок с россиянами он ведет переговоры, но возможности банка сократить убытки ограничены из-за санкций.

Блокировать активы россиян собираются и криптобиржи. В четверг пользователи социальных сетей начали жаловаться на то, что получили от биржи письма, в которых сообщается, что у них есть время до 31 мая, чтобы закрыть счета - иначе средства на этих счетах будут заморожены.

Причиной стали введенные странами ЕС санкции: россияне не могут хранить в криптокошельках или аккаунтах активов более чем на 10 тысяч евро.

Эти ограничения уже заставили криптобиржу Binance ограничить доступ для пользователей из России, у которых средств более чем на 10 тысяч евро: они не смогут торговать на бирже или вносить туда деньги.

Россияне, живущие в Европе, в целом сталкиваются с дополнительными проверками счетов и заморозкой переводов, писала ранее Би-би-си. Это касается не только тех, у кого на счетах более 10 тысяч евро, но и людей с куда более скромными накоплениями.

Украинские хакеры против пива

Московская пивоваренная компания, которая производит пиво "Жигулевское барное", "Хамовники", Bavaria и другие, приостановила в этот четверг выпуск продукции, пишет "Коммерсант". На заводе компании в Мытищах, по данным издания, в час выпускалось 90 тысяч банок. В компании признались, что испытывают сложности в производстве и отгрузке пива.

Причиной, по данным издания, стали сложности Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС). Ранее газета "Ведомости" и профильные издания писали о том, что система подверглась атаке со стороны украинских хакеров.

"Коммерсант" пишет, что из-за атак производство могли остановить и другие пивоваренные компании. По данным "Ведомостей", с проблемами могли столкнуться и другие производители алкоголя.

Представитель Росалкогольрегулирования заявил "Ведомостям", что система работает в штатном режиме.

Бренды уходят из России

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Процесс ухода из России иностранных брендов перешел на новую стадию. Теперь они продают свой бизнес в России, при этом чаще всего у него меняется название.

В этот четверг финский производитель кофе Paulig заявил, что окончательно продал свой бизнес в России. Речь идет о заводе по обжарке кофе в Твери, но не о бренде и рецептах. Бренд Paulig исчезнет из России в ближайшие несколько месяцев.

Российским филиалом компании будет владеть частный инвестор из Индии Викас Сои. Публично о нем мало что известно.

Похожее случилось и в мире СМИ. Американская корпорация Hearst отозвала лицензию на выпуск популярных в России журналов Esquire, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Good Housekeeping ("Домашний очаг") и Men's Health. Эти журналы в России выпускает Independent Media.