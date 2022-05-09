75-й день войны: выступления Зеленского и Путина на день Победы и "абсурд российских генералов"

час назад

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Автор фото, Getty Images

Парад Победы и речь Путина

Парад победы в Москве в понедельник был скромнее, чем в предыдущие годы. В нем участвовало меньше военнослужащих и военной техники, о чем было известно заранее. Авиационную часть парада отменили, объяснив это погодой. Погода в российской столице была облачная (хотя российские власти порой разгоняют облака ради торжественных мероприятий), но сколько-нибудь экстремальных явлений не наблюдалось.

Владимир Путин в речи на параде в Москве вспомнил ополчение Минина и Пожарского, сражение под Бородином, а потом объявил, что на параде присутствуют донбасские ополченцы.

"Так и сейчас [как во время войны с гитлеровской Германией] в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины - России", - сказал Путин.

Далее российский президент уже не в первый раз заявил, что нападение России на Украину стало упреждающим ударом. В подкрепление это тезиса он указал, что Россия видела построение "военной инфраструктуры" с поставками оружия. Поставки оружия Украине активизировались лишь с конца прошлого года на фоне предупреждений западных разведок о том, что Россия сосредотачивает войска на ее границах и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и ведет подготовку к вторжению. Даже тогда Украина получала преимущественно легкие оборонительные вооружения.

В речи Путина не прозвучало ни объявления мобилизации, ни официального объявления войны Украине или каким-то другим странам (сейчас свои действия в Украине российские власти называют "спецоперацией" и запрещают называть их как-то иначе под страхом длительного тюремного срока).

Зеленский: "не дадим аннексировать Победу"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что Путин и Зеленский сказали 9 мая: главное из обращений президентов

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинцам значительно отличалось от обращения Путина к россиянам. Зеленский в видеоролике произносит свою речь, идя навстречу камере по Крещатику и говорит под печальную музыку.

Его обращение прерывается кадрами с солдатами и офицерами ВСУ. Речь в нем идет почти исключительно о противостоянии российскому вторжению.

"Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - сказал Зеленский.

"Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей [украинского философа Григория] Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она состоит в том, что мы - свободные люди, которые идут своим путём. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли", - добавил украинский президент.

Британия об "абсурде российских генералов"

Автор фото, Getty Images

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Почти одновременно с парадом на Красной площади британский министр обороны Бен Уоллес тоже произнес речь о нынешней войне и ее месте в истории. Министр раскритиковал российских военных, особенно генералитет.

"Следует отметить абсурдность российских генералов, - сверкающих парадными мундирами и обвешанных медалями, - за то, что они прямо замешаны в похищении Путиным славной истории их предков, защищавших Родину от безжалостного вторжения, отразивших фашизм, жертвовавших собой ради высшей цели, - сказал Уоллес. - Вместо этого теперь они причиняют ненужные страдания и служат низкому бандитизму".

Уоллес отметил нападения на мирных жителей, женщин и детей и случаи сексуального насилия со стороны российских военнослужащих в украинской войне. Он сказал, что профессиональные военные "должны быть потрясены" поведением российской армии.

На этом фоне в понедельник Соединенное Королевство объявило о введении нового пакета торговых санкций против России и Беларуси, на сумму 1,7 млрд фунтов.

Ситуация на театре военных действий

В понедельник утром обстрелам подверглась Одесская область - по объектам инфраструктуры были выпущены четыре ракеты типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму.

В ВСУ заявили, что целью обстрела были "объекты инфраструктуры области и психологическое давление на гражданское население". Накануне вечером ВСУ сообщили, что Одесса была обстреляна шестью ракетами.

В Одессе 9 мая побывал глава Европейского совета Шарль Мишель.

В Мариуполе, как сообщают ВСУ, российские военные "возобновили обстрелы и штурмовые действия на заводе "Азовсталь". Российская сторона это заявление не комментировала.

При поддержке ООН и "Красного Креста" с завода "Азовсталь" несколько дней назад удалось эвакуировать всех мирных жителей.

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