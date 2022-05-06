СМИ: Украина потопила крейсер "Москва" после получения разведданных от США

50 минут назад

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Автор фото, Sergey Malgavko/TASS

Украина ударила ракетами по крейсеру "Москва" после получения американских разведданных, сообщил американский телеканал Эн-би-си, а затем и Washington Post и New York Times со ссылкой на источники среди чиновников. О пожаре на флагмане Черноморского флота российские власти сообщили 13 апреля, а на следующий день корабль затонул.

ВСУ выпустили ракеты по крейсеру, сперва запросив у американцев информацию о нем, написали издания. По их данным, именно США помогли опознать крейсер и определить его местонахождение, чтобы прицелиться, а решение об ударе приняли украинские военные.

Два военных источника NYT подчеркнули, что Украина самостоятельно обнаружила "Москву", а США лишь подтвердили правильность украинских разведданных.

"Украинские военные, заметив российский военный корабль в Черном море, вышли на контакт с американцами для подтверждения того, что это действительно "Москва", - говорят источники Си-эн-эн. - США ответили положительно и предоставили разведданные о его местонахождении".

Анонимные источники изданий подтверждают украинскую версию о том, что в корабль 13 апреля попали две украинские ракеты "Нептун", после чего он загорелся и затонул.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли "конкретную информацию для целеуказания" на "Москву". Он утверждает, что решение об обстреле российского крейсера украинцы приняли сами и США об этом заранее не знали.

В Совете национальной безопасности США публикацию назвали безответственной.

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Между тем издание Washington Post еще до заявления Кирби отметило особый смысл формулировки "информация для целеуказания" (targeting information), которую пресс-секретарь военного ведомства использует уже не в первый раз: "С точки зрения США, если Украина получает разведданные и затем сама решает предпринять действия с целью обороны страны, то Соединенные Штаты не предоставляли ей информацию "для целеуказания", которая указывала, кого или что атаковать".

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

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Информация источников американских СМИ о том, что украинский береговой ракетный комплекс "Нептун", чьи ракеты потопили российский крейсер "Москва", получал данные о местонахождении корабля от разведки США, поставило Вашингтон в довольно щекотливое положение, поскольку это можно трактовать как прямое участие в боевых действиях. В публикации говорится, что американцы обнаружили корабль, идентифицировали его, определили его местоположение и передали украинцам эти сведения, после чего расчет "Нептуна" уже самостоятельно принял решение о пуске ракет.

Впоследствии пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли Украине "конкретную информацию для целеуказания" на крейсер "Москва". Однако точное местоположение крейсера, его скорость и направление движения - уже очень важные сведения.

Крылатая ракета РК-360МЦ комплекса "Нептун" была разработана на основе советской ракеты Х-35, украинские конструкторы значительно увеличили ее дальность и улучшили систему наведения. Непосредственно на цель - корабль - такая ракета наводится самостоятельно благодаря наличию головки самонаведения. Но это происходит уже на последнем этапе полета. Перед тем ракета все равно нуждается во внешнем целеуказании, чтобы долететь до цели.

По такой же схеме работает и российский береговой ракетный комплекс "Бал", который использует ракеты Х-35. Целеуказание может поступать от самых разных источников - со спутников, самолетов-радаров, беспилотников, других кораблей. Это в сущности и есть передача информации о местоположении цели.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что американцы не занимались целеуказанием для украинских ракет. По его словам, в этом регионе патрулированием занимаются самолеты P-8 Poseidon, которые точно этого не делали. Однако, судя по информации, которую публиковали военные блогеры по различным сервисам слежения за воздушным пространством, в районе Черного моря в разные дни замечали и другие самолеты-разведчики, пилотируемые или беспилотные.

Ранее американцы признавали, что делятся с Украиной оперативными разведданными, об этом даже говорил на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме президент Джо Байден. Однако характер таких данных никогда не раскрывался.

Российские власти 13 апреля заявили, что на флагмане Черноморского флота возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. На следующий день они сообщили, что корабль затонул при буксировке в Севастополь. 22 апреля министерство обороны России сообщило, что в результате этого пожара один член экипажа погиб и еще 27 "пропали без вести". С тех пор сообщений о том, что этих людей нашли живыми или мертвыми, не поступало.

Причины пожара российские власти также не называли.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы", составляла от 416 до 680 человек. Последняя оценка была дана в описании флагмана Черноморского флота на сайте минобороны России, однако сейчас уже этой страницы там нет. Экипаж численностью 680 человек служит также на похожем по характеристикам и вооружению флагмане Тихоокеанского флота России крейсере "Варяг".

Агентство РИА Новости 14 апреля указывало, что экипаж "Москвы" состоял из 500 человек, а советник главы офиса президента Украины Арестович говорил, что на корабле могло быть 510 моряков.

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