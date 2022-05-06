Фото: 10 лет акции "Марш миллионов" - последнему массовому митингу на Болотной площади
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Десять лет назад в Москве прошел "Марш миллионов" - акция протеста, которая собрала несколько десятков тысяч человек и обернулась уголовными делами с реальными сроками для участников.
Марш стал частью масштабных протестов, которые начались в России в декабре 2011 года после парламентских выборов, прошедших с многочисленными нарушениями. Участники выступали с требованием досрочных выборов и политических реформ.
Новая волна протестов началась после переизбрания весной 2012-го Владимира Путина на пост президента. Акция 6 мая проходила как раз накануне церемонии инаугурации и закончилась беспрецедентными столкновениями с полицией и массовыми задержаниями участников.
Полиция объявила тогда о более чем 400 задержанных. При задержаниях она действовала жестко и применяла резиновые дубинки. Этот митинг положил начало подобным задержаниям на акциях в России, которые позже стали нормой для полиции.
После акций шестого мая власти возбудили уголовные дела об участии в массовых беспорядках и насилии против представителей власти. Более 30 участников акций были арестованы. Ни один из подсудимых не был оправдан.
Пострадавшими в ходе беспорядков были признаны 85 сотрудников полиции и солдат внутренних войск и только два гражданских лица. Никто из полицейских не был наказан за превышение полномочий.
В 2013 году Совет по правам человека при президенте России, проанализировав видеозаписи событий 6 мая, пришел к выводу, что массовых беспорядков на Болотной площади не было, а стычки с демонстрантами были спровоцированы полицией. Правозащитники называют "болотное дело" политически мотивированным.
В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти России виновными в нарушении статьи 11-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("свобода собраний и объединений") в отношении нескольких фигурантов "болотного дела" и постановил выплатить им компенсации. Аналогичные решения были приняты в рамках рассмотрения других жалоб от "узников Болотной".