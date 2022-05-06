Фото: 10 лет акции "Марш миллионов" - последнему массовому митингу на Болотной площади

час назад

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Автор фото, Alexandra Krasnova/TASS

Десять лет назад в Москве прошел "Марш миллионов" - акция протеста, которая собрала несколько десятков тысяч человек и обернулась уголовными делами с реальными сроками для участников.

Марш стал частью масштабных протестов, которые начались в России в декабре 2011 года после парламентских выборов, прошедших с многочисленными нарушениями. Участники выступали с требованием досрочных выборов и политических реформ.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 10 лет протестам: возможно ли такое сейчас?

Новая волна протестов началась после переизбрания весной 2012-го Владимира Путина на пост президента. Акция 6 мая проходила как раз накануне церемонии инаугурации и закончилась беспрецедентными столкновениями с полицией и массовыми задержаниями участников.

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, По мнению участников протестов, выборы в Госдуму и президентские в марте 2012 года сопровождались массовыми фальсификациями

Полиция объявила тогда о более чем 400 задержанных. При задержаниях она действовала жестко и применяла резиновые дубинки. Этот митинг положил начало подобным задержаниям на акциях в России, которые позже стали нормой для полиции.

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, По словам очевидцев, 6 мая все сильно отличалось от предыдущих, мирных митингов

После акций шестого мая власти возбудили уголовные дела об участии в массовых беспорядках и насилии против представителей власти. Более 30 участников акций были арестованы. Ни один из подсудимых не был оправдан.

Автор фото, Alexandra Krasnova/TASS Подпись к фото, Во время акции "Марш миллионов" у Кремля

Пострадавшими в ходе беспорядков были признаны 85 сотрудников полиции и солдат внутренних войск и только два гражданских лица. Никто из полицейских не был наказан за превышение полномочий.

Автор фото, Mitya Aleshkovsky/TASS Подпись к фото, Участники акции "Марш миллионов" во время шествия по улице Большая Якиманка

В 2013 году Совет по правам человека при президенте России, проанализировав видеозаписи событий 6 мая, пришел к выводу, что массовых беспорядков на Болотной площади не было, а стычки с демонстрантами были спровоцированы полицией. Правозащитники называют "болотное дело" политически мотивированным.

Автор фото, Anatoly Strunin/TASS Подпись к фото, Участники акции "Марш миллионов" на Болотной площади 6 мая

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти России виновными в нарушении статьи 11-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("свобода собраний и объединений") в отношении нескольких фигурантов "болотного дела" и постановил выплатить им компенсации. Аналогичные решения были приняты в рамках рассмотрения других жалоб от "узников Болотной".

Автор фото, Alexandra Krasnova/TASS Подпись к фото, На Болотную площадь приехали и жители Санкт-Петербурга

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, Задержания 6 мая были необычайно жесткими. Позже 35 человек стали фигурантами "Болотного дела"