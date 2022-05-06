В России признали нежелательной украинскую "Крымскую правозащитную группу"

42 минуты назад

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Автор фото, crimeahrg.org

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность украинской "Крымской правозащитной группы", созданной после аннексии Крыма и занимающейся мониторингом и защитой прав крымчан, в том числе украинских и крымскотатарских активистов.

"Установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - заявили в генпрокуратуре.

Теперь минюст РФ должен внести "Крымскую правозащитную группу" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Сотрудничество с такими организациями грозит уголовным наказанием.

Сейчас в перечне, который минюст ведет с 2015 года, 54 организации. В 2022 году нежелательными были признаны пять организаций, в том числе латвийский фонд, учредивший СМИ "Важные истории" (ранее было причислено к "иностранным агентам").

Чем известна "Крымская правозащитная группа"

Группа, созданная после аннексии Россией Крыма в 2014 году, занимается мониторингом и защитой прав человека на полуострове.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция против преследования крымских татар. Киев, 2019 год

В организации напомнили, что с 2018 года "Крымская правозащитная группа" получила более 50 уведомлений от Роскомнадзора о внесении ее статей в реестр запрещенной в России информации, а с 2021 года ее сайт заблокирован в Крыму.

"Наш сайт уже много лет информирует не только о военных преступлениях РФ в Крыму, но и о постоянных нарушениях прав человека. Мы рассказывали и о том, как Россия скрывает реальные факты о ситуации с пандемией, как она использует систему образования для милитаризации крымских детей и о многом другом. Эта информация важна и для самих крымчан. Однако Россия пытается лишить их доступа к такой информации", - говорила глава правления группы Ольга Скрипник.

Правозащитники, в частности, рассказывают о давлении на политических активистов и уголовном преследовании сторонников исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", которая не запрещена в Украине, но была признана террористической в России.