Замедление инфляции, отключение SWIFT и реновация в Европе. Главные экономические новости за день

18 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Инфляция замедляется

Цены в России с начала года к 29 апреля выросли на почти 11,6%, а за весь апрель - почти на 1,5%.

В целом рост цен по сравнению с мартом явно замедлился: тогда цены за неделю вырастали на 1-2% на фоне санкций и обвала рубля, спровоцированных нападением России на Украину. За неделю же с 23 по 29 апреля цены выросли всего на 0,21%.

Если в марте некоторые продукты дорожали за неделю на двузначные цифры, то в конце апреля рост кажется уже намного более умеренным: картофель, огурцы, баранина, маргарин, конфеты, печенье, чай и др. подорожали на 1-2% за неделю.

Из непродовольственных в цене выросли мыло, шампуни, спички, прокладки и другие товары. Женские прокладки, попавшие в новости в марте как один из дефицитных товаров, за апрель подорожали более чем на 11%.

Однако есть товары, которые дешевеют - например, свинина или куриное мясо, а также сахар, яйца и некоторые лекарства вроде "Валидола" и поливитаминов.

"Тинькофф" временно отключил SWIFT-переводы в евро

В пятницу клиенты банка "Тинькофф" пожаловались, что банк отключил переводы в евро по системе платежей SWIFT. Корреспондент Би-би-си в пятницу вечером действительно не обнаружил такой функции в приложении банка, при этом переводы по SWIFT в долларах и фунтах были доступны.

В пресс-службе банка "Тинькофф" Интерфаксу сообщили, что банк временно не проводит переводы в евро из-за "увеличения сроков" их прохождения. Би-би-си направила уточняющие вопросы в банк и ждет ответа.

Система SWIFT фактически обеспечивает быстрые переводы между банками разных стран. С начала войны от системы были отключены семь российских банков, - ВТБ, ВЭБ, "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия", Совкомбанк и Новикомбанк. Европейцы также предлагают отключить от SWIFT "Сбер".

Большинство оставшихся российских банков должны проводить такие платежи. Однако часто возникают проблемы со стороны европейских банков, которые не хотят принимать или проводить платежи со стороны России.

Основатель банка Олег Тиньков продал свою долю в банке холдингу "Интеррос" Владимира Потанина. Это произошло после того, как он выступил с резкой критикой нападения России на Украину.

Реновация поможет Европе отказаться от российского газа

Европейский союз может снизить спрос на газ примерно на 70 млрд кубометров в год, если просто перестроит свои дома, говорится в отчете консалтинговой компании Guidehouse. Это составляет примерно 45% от общего газа, поставляемого из ЕС в Россию, - 155 млрд кубометров, пишет агентство Рейтер. На Россию приходится 40% поставок газа в ЕС.

Реновация в Евросоюзе предполагает повышение энергоэффективности зданий - например, повышение качества изоляции или системы отопления.

На этой неделе Еврокомиссия предложила новый пакет санкций: он предполагает, что европейские страны наложат эмбарго на импорт российских нефти, которое европейцы будут постепенно вводить.

Европейцы пока не готовы отказаться от поставок российского газа. Кремль предложил им новую схему оплаты газа - через "Газпромбанк", который будет конвертировать поступления от европейцев в рубли. Многие страны ЕС уже публично отказались от этой схемы.

Китайские компании уходят из России

В России начали сворачивать бизнес китайские технологические компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Причем такие крупные, как Lenovo Group и Xiaomi. Lenovo, по данным газеты, почти полностью прекратила поставки техники в Россию после начала войны.

Причина в давлении со стороны поставщиков и американских санкциях, пишет газета. При этом официально Пекин говорит о необходимости противостоять давлению.

По данным газеты, экспорт техники из Китая в Россию в марте действительно сильно упал. Однако это также может быть связано не только с санкциями, но и локдауном в Шанхае.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: